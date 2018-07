F1 | pagelle GP Austria 2018 | Max Verstappen vince e convince | Raikkonen si riscatta

oasport

: PAGELLE #AustrianGP #F1: #Verstappen eccellente #Vettel e #Raikkonen si riscattano, #Hamilton e #Bottas ko - OA_Sport : PAGELLE #AustrianGP #F1: #Verstappen eccellente #Vettel e #Raikkonen si riscattano, #Hamilton e #Bottas ko - redf1gp : RT @redf1gp: ????? #F1 | #AustrianGP PAGELLE QUALIFICHE di #RedF1GP, #30giugno By @asperlabor Spielberg, #Mercedes e #Ferrari si sfidano per… -

(Di domenica 1 luglio 2018) Il Gran Premio d’passerà agli annali sotto diversi punti di vista. In primis perchè consegna la quarta vittoria in carriera a Maxma, soprattutto, perchè le vere protagoniste sono state gomme e motori delle vetture. Le prime hanno sofferto di blistering su diverse monoposto, i secondi hanno messo in ginocchio entrambe le Mercedes, cosa che non accadeva da tempo immemore (senza dimenticare i ko dei propulsori Renault di Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg o quello Honda con Brendon Hartley). Una gara nella quale è successo di tutto, per cui andiamo a consegnare laai protagonisti, per capire chi si è meritato la valutazione migliore. LEDEL GP DIMAX(Red Bull) – VOTO 9: Alzi la mano chi, venerdì, avrebbe mai pensato che sarebbe stato proprio l’olandese are la gara. La Red Bull era distante 7 decimi ...