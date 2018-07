F1 | ordine d’arrivo GP Austria 2018 | risultato e classifica della gara

L’ordine d’arrivo del Gran Premio d’Olanda di MotoGP : Come è andato l'ottavo Gran Premio del Motomondiale The post L’ordine d’arrivo del Gran Premio d’Olanda di MotoGP appeared first on Il Post.

MotoGP - ordine d’arrivo GP Olanda 2018 : risultato e classifica della gara : Il GP di Olanda 2018 è stato semplicemente spettacolare: sorpassi continui, scambi di posizionamento senza tregua, non c’è stato un momento di respiro, lo show è stato incessante, abbiamo assistito a una gara a limiti del fantascientifico, uno spettacolo incredibile che rimarrà nella storia del motociclismo. Di seguito l’ordina d’arrivo e la classifica della gara del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. ordine ...

MotoGp Olanda - diretta live da Assen - Ducati contro Marquez e Rossi : tempi e ordine d’arrivo : Marc Marquez si conferma il pilota da battere ad Assen. Lo spagnolo della Honda è il più veloce anche nel warm up della prova di Olanda del Mondiale di MotoGp con 1:33.939. Alle sue spalle chiude Andrea Dovizioso (Ducati) in crescita (+0.242). Terzo tempo per la Yamaha di Maverick Vinales (+0.242). L’altro Ducatista Jorge Lorenzo migliora e chiude 5°. Passo indietro per Valentino Rossi rispetto alle qualifiche, dove era arrivato terzo, soltanto ...

F1 - GP Francia 2018 : risultato gara e ordine d’arrivo : Lewis Hamilton ha dominato il GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes scattato dalla pole position non ha avuto alcun problema a comandare dal primo all’ultimo metro chiudendo davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo. -- GP Francia 2018: ordine d’arrivo 1. Hamilton 2. Verstappen 3. Ricciardo 4. Raikkonen 5. Vettel 6. Sainz 7. ...

ordine d’arrivo MotoGP - GP Catalogna 2018 : risultato e classifica della gara. Jorge Lorenzo in trionfo - Valentino Rossi terzo - cade Dovizioso : Jorge Lorenzo ha vinto il GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati si è imposto sul circuito del Montmelò a Barcellona: scattato dalla pole position, il 31enne è riuscito a fare subito la differenza staccando immediatamente Marc Marquez che si è accontentato della seconda posizione in ottica classifica generale. A completare il podio uno stoico Valentino Rossi che ha limitato le difficoltà della sua ...

F1 - ordine d’arrivo GP Canada 2018 : risultato e classifica della gara : A Montreal è andato in scena uno spettacolare GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Sul tracciato intitolato a Gilles Villeneuve non è mai mancato il divertimento, la gara è stata estremamente avvincente e appassionante: un grandioso Sebastian Vettel ha fatto sognare tutti i tifosi della Ferrari, Lewis Hamilton è andato in difficoltà, Kimi Raikkonen ha faticato a brillare. Di seguito il risultato, la classifica e l’ordine di ...

MotoGP - ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica. Trionfo di Jorge Lorenzo davanti a Dovizioso ed a Valentino Rossi. Caduta per Marc Marquez (16°) : Trionfo Ducati al GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Jorge Lorenzo ottiene il primo successo con la Rossa a precedere il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Una gara autoritaria del maiorchino che, dopo le tante polemiche di questi mesi, torna sul gradino più alto del podio, dando una risposta ai propri detrattori. Terza posizione per Valentino Rossi (Yamaha), che ha la meglio al termine di un duello molto intenso ...

MotoGP - ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica : Ordine d’arrivo GP Italia 2018 – MotoGP POS # RIDER GAP 1 99 J. LORENZO 27:10.302 2 4 A. DOVIZIOSO +1.980 3 9 D. PETRUCCI +6.179 4 42 A. RINS +6.521 5 46 V. ROSSI +6.743 6 29 A. IANNONE +7.233 7 35 C. CRUTCHLOW +7.409 8 25 M. VIÑALES +10.131 9 19 A. BAUTISTA +10.272 10 5 J. ZARCO +11.125 CLICCA QUI PER TUTTE ...

F1 - ordine d’arrivo GP Monaco 2018 : il risultato e la classifica di Montecarlo. Daniel Ricciardo trionfa davanti a Vettel e ad Hamilton : Daniel Ricciardo trionfa nel GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’australiano della Red Bull, nonostante un problema sulla sua vettura, ha sbancato il Principato, precedendo la Ferrari di Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. Secondo successo stagionale per Ricciardo in questo campionato. Quarta e quinta piazza per le altre due Ferrari e Mercedes di Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas mentre Max Verstappen ...

F1 - ordine d’arrivo GP Monaco 2018 : il risultato e la classifica di Montecarlo : L’ordine d’arrivo DEL GP DI Monaco Montecarlo 2018 in aggiornamento Pos. N. Pilota Team Distacco Giri 1 03 D. Ricciardo (U) Red Bull 63/78 2 05 S. Vettel (U) Ferrari + 0?8 3 44 L. Hamilton (U) Mercedes + 2?7 4 07 K. Raikkonen (U) Ferrari + 5?1 5 77 V. Bottas (S) Mercedes + 6?0 6 31 E. Ocon (S) Force India + ...

Giro d’Italia 2018 - penalizzato Fabio Aru! Sfruttata una scia durante la cronometro. Cambia l’ordine d’arrivo : Fabio Aru ha disputato un’eccellente cronometro al Giro d’Italia, il sardo si è letteralmente scatenato durante la Trento-Rovereto andando ben oltre le più rosee aspettative della vigilia. Il Cavaliere dei Quattro Mori, reduce dalla crisi nera di Sappada, ha deciso di proseguire la Corsa Rosa ed è volato nella prova contro il tempo chiudendo addirittura al sesto posto, a soli 37” dal vincitore Rohan Dennis, pagando solo ...

