F1 | “Non sono contento al 100% | avremmo dovuto vincere” | Vettel severo con se stesso e

Cessione Milan - salta la trattativa con Rocco Commisso : “Non ci sono le condizioni” : Cessione Milan – Niente da fare almeno per il momento per la Cessione del Milan a Rocco Commisso, la conferma arriva direttamente dal diretto interessato attraverso un comunicato ufficiale, adesso la situazione per il club rossonero può considerarsi delicata dopo la sanzione della Uefa che ha escluso il Milan dall’Europa per una stagione: “Come molti comunicati stampa e account social hanno pubblicamente indicato – ...

Vaccini - il Ministro Salvini : “Non sono un no-vax ma 10 sono troppi” : “Vaccini? Ho detto quello che ho sempre detto: non sono un no-vax, ho vaccinato i miei due figli, alcuni sono utili. Dico solo che dieci sono troppi. Al Ministro della salute ho chiesto solo il diritto a tutti i bimbi“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Circo Massimo. L'articolo Vaccini, il Ministro Salvini: “Non sono un no-vax ma 10 sono troppi” sembra essere il primo su Meteo Web.

Vaccini - il Ministro Salvini : “Non sono un no-vax ma 10 sono troppi” : “Vaccini? Ho detto quello che ho sempre detto: non sono un no-vax, ho vaccinato i miei due figli, alcuni sono utili. Dico solo che dieci sono troppi. Al Ministro della salute ho chiesto solo il diritto a tutti i bimbi“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini a Circo Massimo. L'articolo Vaccini, il Ministro Salvini: “Non sono un no-vax ma 10 sono troppi” sembra essere il primo su Meteo Web.

MotoGp – Petrucci infortunato ad Assen : “Non mi sono potuto allenare - ma credo che non avrò problemi” : Frattura del metatatso per Danilo Petrucci dopo la caduta ai test del Montmelò: il ternano della Pramac infotunato ad Assen, ma con sensazioni positive La MotoGp riparte da Assen, la Cattedrale delle moto. I piloti sono pronti per sfidarsi in pista, sul circuito di Assen, per un nuovo e appassionante appuntamento della stagione 2018. Si parte oggi con la conferenza stampa dei piloti, in attesa di accendere i motori domani, per le prime ...

MotoGp - Valentino Rossi sfiduciato dopo gli ultimi test : “Non ci sono stati miglioramenti che possano farci vincere ad Assen” : Scatta il week-end di Assen, Valentino Rossi esprime le proprie considerazioni in vista della gara sul circuito olandese sottolineando di voler lottare almeno per il podio Archiviato il Gp di Barcellona, il circus della MotoGp si sposta ad Assen, dove esattamente un anno fa la Yamaha conquistava la sua ultima vittoria con Valentino Rossi. Jorge Lorenzo riparte dalle due vittorie consecutive ottenute nelle ultime due gare, mentre i suoi ...

Domodossola - vaccini in stanze diverse per migranti e bambini/ Sindaco : “Non sono razzista - la gente è stufa” : stanze vaccinazioni separate per bambini e migranti. Domodossola, il Sindaco Pizzi: "Portano malattie". Il primo cittadino del paese piemontese ha scritto all'Asl locale(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:21:00 GMT)

Di Battista : “Il Pd è morto e io ne sono felice”/ “Non lo ha ucciso Renzi - ma la loro arroganza” : Di Battista: “Il Pd è morto e io ne sono felice. Non lo ha ucciso Renzi, ma la loro arroganza”. L'ex deputato del MoVimento 5 Stelle commenta il tracollo dem alle elezioni comunali 2018(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 19:09:00 GMT)

Atletica - Filippo Tortu : “Non mi fermo - voglio fare un record in ogni gara. Sono motivato per gli Europei” : Venerdì scorso Filippo Tortu è entrato nella storia dello sport italiano, diventando il primo atleta azzurro in grado di abbattere il muro dei 10 secondi nei 100 metri. Il 20enne lombardo ha fatto registrare al Meeting di Madrid il nuovo primato italiano in 9?99, battendo di 2 centesimi il precedente di Pietro Mennea che resisteva da 39 anni. Tortu guarda però già avanti e non vuole certo accontentarsi di questo risultato, ma con la grinta ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “Non sono completamente soddisfatto. Agli Europei farò meglio” : Gregorio Paltrinieri è sempre regale. I 1500 stile libero, le sue 30 vasche, sono un qualcosa di unico ed anche se la condizione non è ottimale, le braccia non sono ancora sciolte come dovrebbero, il carpigiano piazza il colpo. E’ arrivato l’oro che mancava alla collezione di Greg, quello di questa edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo a Tarragona (Spagna). Un chilometro e mezzo in solitaria, a doppiare gli avversari, con un ...

Naike Rivelli a Non Disturbare : “Non sono figlia di Josè de Castro” : Non Disturbare: Naike Rivelli scopre di non essere figlia di Josè de Castro Da lunedì 25 giugno Paola Perego tornerà in televisione al timone di Non Disturbare, una nuova trasmissione della seconda serata di Rai1. Un talk tutto al femminile nel quale la conduttrice incontrerà due personaggi dello spettacolo per puntata in una camera d’albergo e le intervisterà: il tutto partirà con un cartello con la scritta “non Disturbare” ...

Vaccini - Burioni risponde a Salvini : “Non sono inutili e tantomeno dannosi” : Le parole sull’utilità dei Vaccini di Matteo Salvini hanno sollevato una polemica senza precedenti su un tema già delicato e caldo. Stavolta a rispondere a Ministro dell’Interno è stato l’Istituto superiore di Sanità con un comunicato ufficiale."Le malattie prevenibili con i Vaccini tornerebbero. Anche se un'igiene migliore, il lavaggio delle mani e l'acqua pulita contribuiscono a proteggere dalle malattie infettive, queste malattie si ...

F1 - Raikkonen svela i problemi avuti in Q3 : “Non sono riuscito a mettere insieme il giro giusto - in una curva…” : Il pilota della Ferrari ha commentato il sesto posto ottenuto sulla griglia di partenza del Gp di Francia Un sesto posto anonimo che non può soddisfare Kimi Raikkonen, costretto a partire dalla terza fila sulla griglia di partenza del Gp di Francia. Photo4 / LaPresse Una prestazione non proprio di alto livello quella del pilota finlandese, che non è riuscito a mettere insieme il giro giusto in Q3 per riuscire a partire davanti. Intervistato da ...

F1 - Vettel fa autocritica dopo le libere : “Non sono riuscito a tirare fuori tutto il potenziale della macchina” : Il pilota tedesco se l’è presa con se stesso dopo quanto accaduto nel corso delle libere, sottolineando di non essere riuscito a tirare fuori tutto il potenziale dalla sua Ferrari La prima giornata di prove libere del Gp di Francia sanciscono il dominio di Lewis Hamilton che, dopo le FP1, chiude al comando anche le FP2. Il pilota campione del mondo in carica ferma il crono sull’1:32.539, precedendo di ben sette decimi le due Red Bull ...

F1 – Hamilton - il misterioso rinnovo e il Gp di Francia : “Non ci sono trattative in corso - ma…” : Lewis Hamilton pronto per il weekend francese: le parole del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp sul circuito di Paul Ricard Tutto pronto sul circuito di Paul Ricard per l’ottava gara della stagione 2018 di F1. I piloti delle quattro ruote tornano in Francia dopo 10 anni, per quello che si prospetta un fine settimana da urlo. Occhi puntati, nel giovedì dedicato alla stampa, in particolar modo sui piloti di casa, Ocon, Gasly e ...