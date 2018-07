F1 | Leclerc tradito dal cambio in Austria | “un problema dovuto dalla rottura della

sportfair

(Di domenica 1 luglio 2018) Il pilota monegasco partirà in diciottesima posizione per viapenalità subita per la sostituzione delSabato sfortunato per Charles, il pilota monegasco infatti ha subito una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza per la sostituzione del. Un inconvenientead unalla sospensione, che ha causato a sua volta il cedimentotrasmissione. Photo4 / LaPresse A rivelarlo è lo stesso driver dell’Alfa-Sauber: “si è rotto qualcosa nella sospensione posteriore, un triangolo ha ceduto e ilha poi determinato un guasto al. Peccato perché abbiamo confermato un buon ritmo, e l’ingresso in Q2 è stato abbastanza agevole. Sarò probabilmente chiamato a prendermi qualche rischio e, ovviamente, diventa cruciale partire bene e guadagnare terreno nel corso del primo giro. Vedremo poi come sarà il passo in gara, ...