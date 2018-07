F1 | GP Austria | Mercedes | il doppio fallimento delle scelte estreme

VIDEO F1 - GP Austria 2018 : gli highlights di una gara memorabile. Vettel sorpassa Hamilton - poi il doppio ritiro Mercedes! : Il GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale 2018, ha regalato grandi emozioni. In pista è successo davvero di tutto, lo spettacolo non è mai mancato tra grandi sorpassi, rotture di motore, duelli palpitanti. Ha vinto Max Verstappen davanti a Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel mentre Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si sono dovuti arrendere per problemi ai propulsori. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...

Formula 1 - GP Austria. Arrivabene : 'Sei motori Ferrari nei primi dieci'. E punge la Mercedes : E dico, lasciate lasciate divertire Leclerc e lasciate guidare Kimi , che è un campione del mondo. Ordini di scuderia? Oggi avevamo deciso di lasciarli guidare, entrambi hanno lottato tutta la gara". ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Ferrari vola in testa - +10 sulla Mercedes! Rosse prime dopo il GP Austria : La Ferrari si è ripresa la testa della Classifica del Mondiale costruttori F1 2018. Le Rosse, grazie al secondo posto di Kimi Raikkonen e la terza piazza di Sebastian Vettel nel GP di Austria, sono balzate al comando con dieci punti di vantaggio sulle Mercedes incappate in una doppia rottura del motore. Classifica Mondiale costruttori F1 2018 # SCUDERIA PUNTI 1. Ferrari 247 2. Mercedes 237 3. Red ...

F1 - pagelle GP Austria 2018 : Max Verstappen vince e convince - Raikkonen si riscatta - Mercedes in ginocchio - Haas sugli scudi : Il Gran Premio d’Austria 2018 passerà agli annali sotto diversi punti di vista. In primis perchè consegna la quarta vittoria in carriera a Max Verstappen ma, soprattutto, perchè le vere protagoniste sono state gomme e motori delle vetture. Le prime hanno sofferto di blistering su diverse monoposto, i secondi hanno messo in ginocchio entrambe le Mercedes, cosa che non accadeva da tempo immemore (senza dimenticare i ko dei propulsori Renault ...

F1 - GP Austria 2018 : Verstappen festeggia davanti a Raikkonen e Vettel - ma è grande Ferrari! Ritirate le due Mercedes! : Uno scoppiettante GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, sorride a Max Verstappen (Red Bull), che vince nel GP di casa per la scuderia, davanti alle due Ferrari di Kimi Raikkonen e di Sebastian Vettel. Per la Mercedes è notte fonda! Ritiro per entrambe le macchine con Lewis Hamilton, che non si fermava anzitempo dal round in Malesia del 2016. Grazie a questo risultato, Seb si riporta in testa alla graduatoria ...

