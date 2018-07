F1 | GP Austria 2018 | Verstappen festeggia davanti a Raikkonen e Vettel | ma è grande

oasport

(Di domenica 1 luglio 2018) Uno scoppiettante GP d’, nono appuntamento del Mondialedi Formula Uno, sorride a Max(Red Bull), che vince nel GP di casa per la scuderia,alle due Ferrari di Kimie di Sebastian. Per la Mercedes è notte fonda! Ritiro per entrambe le macchine con Lewis Hamilton, che non si fermava anzitempo dal round in Malesia del 2016. Grazie a questo risultato, Seb si riporta in testa alla graduatoria iridata con un punto di vantaggio sull’alfiere delle Frecce d’Argento. A completare la top10 Romain Grosjean (Haas), Kevin Magnussen (Haas), Sergio Perez (Force India), Esteban Ocon (Force India), Fernando Alonso (McLaren), Marcus Ericsson (Sauber-Alfa Romeo) e Charles Leclerc (Sauber-Alfa Romeo). Scatto al via problematico di Bottas che consente ad Hamilton,di infilarsi. Tuttavia, il finlandese della Mercedes ...