F1 | GP Austria 2018 | Ferrari | una tattica perfetta! Prima la virtual safety-car | poi

F1 - GP d'Austria 2018 : la gara delle sorprese e il gran premio visto dalla pista : E' una Mercedes sotto pressione e lo dimostra il fatto che per un errore di strategia il campione del mondo da leader della corsa " dopo il primo stop " si era persino ritrovato quarto a sandwich tra ...

DIRETTA/ Formula 1 Gp Austria 2018 F1 : primo Verstappen - Vettel : "Avrei vinto io senza penalità!" : DIRETTA Formula 1 F1 gara live Gp Austria 2018 Zeltweg: ordine d'arrivo, vincitore e podio della nona gara della stagione a Spielberg (oggi 1 luglio).(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 21:07:00 GMT)

F1 - GP Austria 2018 : nessun ordine di scuderia in casa Ferrari. Una scelta giusta per non demotivare Raikkonen : Oggi, il campione del mondo 2007 ha corso come sa, rischiando e lottando come un leone. Per onestà nei suoi riguardi la squadra ha agito per il meglio, per salvaguardare la figura del finnico e non ...

F1 2018 GP Austria : trionfo Verstappen - Ferrari e Vettel in testa al Mondiale : Costretto al ritiro , evento che non si verificava da ottobre 2016, per un problema meccanico, ha dovuto abbandonare momentaneamente la vetta del campionato del mondo. Ferrari 10 /10 La Ferrari non ...

VIDEO F1 - GP Austria 2018 : gli highlights di una gara memorabile. Vettel sorpassa Hamilton - poi il doppio ritiro Mercedes! : Il GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale 2018, ha regalato grandi emozioni. In pista è successo davvero di tutto, lo spettacolo non è mai mancato tra grandi sorpassi, rotture di motore, duelli palpitanti. Ha vinto Max Verstappen davanti a Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel mentre Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si sono dovuti arrendere per problemi ai propulsori. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...

F1 - GP Austria 2018 : nessun ordine di scuderia in casa Ferrari. Una scelta giusta per non demotivare Raikkonen : Sono passati 16 anni da un episodio che continua far discutere: il famoso ordine di scuderia della Ferrari, volto a favorire Michael Schumacher nei confronti di Ruben Barrichello, nel corso del GP d’Austria 2002. La sceneggiata sul podio, con Schumacher che fece salire Rubens sul gradino più alto rappresentò una pagina non certo edificante per il marchio del Cavallino Rampante anche se in quel caso ci si giocava il Mondiale. Ebbene, ...

Daniel Ricciardo - GP Austria 2018 : “Che sport strano - a 29 anni non lo ho capito. Rinnovo? Ho parlato col boss…” : Daniel Ricciardo non ha festeggiato al meglio il suo 29esimo compleanno. L’australiano si è infatti dovuto ritirare durante il GP di Austria a causa di problemi tecnici. Il pilota della Red Bull ha chiuso mestamente la nona tappa del Mondiale F1 assistendo da vicino al successo del compagno di squadra Max Verstappen. Queste le dichiarazioni che ha rilasciato a Sky sport al termine della gara: “Dopo 29 anni non ho ancora capito questo ...

Kimi Raikkonen - GP Austria 2018 : “La macchina andava alla grande - la gara l’ho persa al via…” : Kimi Raikkonen mastica amaro dopo il secondo posto nel Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno, perchè il finlandese ha cullato fino alla fine il sogno di poter vincere la gara del Red Bull Ring. Il successo, invece, è andato a Max Verstappen, anche se il campione del mondo 2007 ci ha provato fino in fondo. “Sono arrivato vicino a Verstappen, spingendo al massimo, ma non penso che sarei potuto andare a vincere se ci fosse stato ancora ...

Sebastian Vettel - GP Austria 2018 : “Il terzo posto è buono - senza penalità potevo vincere. In testa al Mondiale? Non me lo aspettavo” : Sebastian Vettel chiude al terzo posto un Gran Premio d’Austria 2018 di Formula Uno nel quale è successo di tutto ma, soprattutto, riprende la vetta della classifica iridata. Un risultato che il tedesco non si poteva aspettare fino a metà gara, reso possibile dall’incredibile doppio ko della Mercedes. “Nel complesso devo dire che questo terzo posto è un buon risultato – spiega il quattro volte campione del mondo nel corso ...

Max Verstappen - GP Austria 2018 : “Una vittoria fantastica - voglio continuare così. Che fatica con le gomme…” : Max Verstappen ha vinto il GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. L’olandese si è imposto a Zetlweg al termine di una gara palpitante in cui è successo davvero di tutto. Il pilota della Red Bull ha sfruttato al meglio le situazioni di gara, tra cui la virtual safety car dopo la rottura del motore di Bottas, e poi ha contenuto al meglio le due Ferrari. Queste le dichiarazioni rilasciate a caldo dal 20enne: “E’ stato ...

Lewis Hamilton - GP Austria 2018 : “Una gara difficile per noi. Dobbiamo analizzare i problemi di affidabilità” : E’ la notizia del giorno al termine del GP d’Austria, nona prova del Mondiale 2018 di Formula Uno: Lewis Hamilton costretto al ritiro e a perdere la vetta della classifica iridata riservata ai piloti a vantaggio del ferrarista Sebastian Vettel, avanti di un punto rispetto al britannico. Una corsa che, dopo i primi giri, sembrava in mano alle Frecce d’Argento ma poi il problema occorso a Vallteri Bottas e poi quello allo stesso ...

Formula 1 - GP Austria 2018 : vince Verstappen - Kimi 2° e Vettel 3°. Mercedes out - Ferrari leader del Mondiale : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Verstappen - 2 RAIKKONEN +1.504 3 Vettel +3.181 4 GROSJEAN +1 LAP 5 MAGNUSSEN +1 LAP 6 OCON +1 LAP 7 PEREZ +1 LAP 8 ALONSO +1 LAP 9 LECLERC +1 LAP 10 ...