F1 | Ferrari | Vettel | Bella reazione Raikkonen | Auto grandiosa

Formula 1 - GP Austria 2018 : vince Verstappen - Kimi 2° e Vettel 3°. Mercedes out - Ferrari leader del Mondiale : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Verstappen - 2 RAIKKONEN +1.504 3 Vettel +3.181 4 GROSJEAN +1 LAP 5 MAGNUSSEN +1 LAP 6 OCON +1 LAP 7 PEREZ +1 LAP 8 ALONSO +1 LAP 9 LECLERC +1 LAP 10 ...

F1 - GP Austria 2018 : Verstappen festeggia davanti a Raikkonen e Vettel - ma è grande Ferrari! Ritirate le due Mercedes! : Uno scoppiettante GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, sorride a Max Verstappen (Red Bull), che vince nel GP di casa per la scuderia, davanti alle due Ferrari di Kimi Raikkonen e di Sebastian Vettel. Per la Mercedes è notte fonda! Ritiro per entrambe le macchine con Lewis Hamilton, che non si fermava anzitempo dal round in Malesia del 2016. Grazie a questo risultato, Seb si riporta in testa alla graduatoria ...

Verstappen mette le ali in Austria - ma a godere è la Ferrari! Doppio ritiro Mercedes - Vettel torna leader del Mondiale : Max Verstappen regala la vittoria alla Red Bull nel suo Gran Premio di casa, le due Ferrari di Raikkonen e Vettel completano il podio. Quarto Hamilton Sarebbe dovuto essere un dominio Mercedes, una doppia rottura del motore però condannano Hamilton e Bottas, costretti a ritirarsi entrambi e a guardare da lontano la vittoria di un super Max Verstappen. Photo4 / LaPresse Non succedeva dal Gp di Monza del 1955 che due Frecce d’Argento ...

F1 - GP Austria 2018 : gara in salita per Sebastian Vettel e la Ferrari. Obiettivo rimonta : Obiettivo rimonta, oggi più che mai. Se in Francia la penalità era arrivata subito al primo giro, stavolta in Austria Sebastian Vettel è stato punito al sabato pomeriggio, per aver danneggiato Carlos Sainz nel corso delle qualifiche. Non è bastata la testimonianza dello spagnolo, che di fatto ha scagionato il tedesco, condannato comunque a partire dalla sesta casella della griglia di partenza. Una penalità forse severa, che in ogni caso rende ...

Formula 1 - GP Austria. Caso Vettel-Sainz - l'episodio e la ricostruzione fino alla penalità del pilota Ferrari : Costa tre posizioni sulla griglia di partenza a Sebastian Vettel l'aver ostacolato la Renault di Carlos Sainz nel giro di lancio della Q2 nelle qualifiche del GP di Austria. Mentre si lanciava nel suo ...

Formula 1 - prima fila Mercedes con Bottas e Hamilton - poi le Ferrari di Vettel e Raikkonen : prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Austria. A conquistare la pole position è stato Valtteri Bottas che ha preceduto il compagno di squadra di Lewis Hamilton. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel ...

F1 GP Austria 2018 - Carlos Sainz assolve Sebastian Vettel : “Non mi ha visto - non lo hanno avvisato”. Il Ferrarista rischia la penalità : Sebastian Vettel rischia di subire una penalizzazione sulla griglia di partenza del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari avrebbe impedito a Carlos Sainz di dare il massimo nel suo giro lanciato: il tedesco, infatti, procedeva molto piano sul tracciato ed era sulla traiettoria dello spagnolo in uscita dalla curva 1. L’uomo della Renault è stato costretto ad allargare e a uscire dalla pista per evitare un ...

F1 - Sainz e la manovra under investigation di Vettel : “la colpa non è sua - ma del muretto Ferrari” : Il pilota della Renault ha parlato dell’episodio che lo ha visto protagonista con Vettel, esprimendo il proprio parere sulla vicenda Un terzo posto ancora da valutare, sulla testa di Vettel infatti pende l’investigazione aperta dai commissari di gara per il comportamento tenuto in Q2, quando il tedesco ha ostacolato Carlos Sainz. Sulla questione è intervenuto proprio il pilota spagnolo, scagionando parzialmente il collega della ...

F1 - Qualifiche GP Austria 2018 : Mercedes superiore alla Ferrari. Bottas in pole - 3° Vettel e a rischio penalizzazione : Uno scatenato Valtteri Bottas (Mercedes) centra una strepitosa pole position nel Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno con il tempo di 1:03.130. Il finlandese, che l’anno scorso partì davanti a tutti e vinse anche la gara, ha dimostrato di essere il più in forma al Red Bull Ring e ha staccato, facendo segnare il nuovo record della pista, il proprio compagno Lewis Hamilton di appena 19 millesimi. Seconda fila tutta Ferrari con ...

F1 - Vettel cerca la riscossa-Ferrari a Zeltweg : orari tv qualifiche e diretta gara del Gp d’Austria : Le Mercedes primeggiano nel venerdì di Zeltweg: Hamilton sempre primo e il compagno di squadra Bottas alle sue spalle. Ferrari terza con Vettel nella seconda sessione: bene nella simulazione gara. In difficoltà le Red Bull. Mercedes favorite oggi per la conquista della pole position. orari in tv diretta Sky e differita Tv8: sabato 30 giugno qualifiche, domenica 1 luglio la gara L’intero week end motoristico di Formula 1 sarà seguito in ...

F1 - GP Austria 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a Hamilton - la Ferrari vola : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari si è scatenato con le ultrasoft e ha risposto presente nei confronti di Lewis Hamilton, battuto per appena 29 millesimi: ci aspettano delle qualifiche roventi. Leggermente più attardati Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. classifica TEMPI FP3 GP Austria ...

F1 – Al Red Bull Ring Vettel sfreccia nelle Fp3 - il Ferrarista segna il tempo più veloce prima della qualifiche : Le Fp3 del Gp d’Austria vedono sfrecciare Sebastian Vettel, è il pilota della Ferrari a segnare il tempo più veloce delle terze prove libere Il Mondiale di Formula Uno scende in pista in questo weekend al Red Bull Ring. Sul circuito austriaco, le monoposto correranno domani per decretare il vincitore del Gp d’Austria, che potrebbe cambiare le carte in tavola nella classifica piloti iridata. Le Fp3, prima delle qualifiche del ...

F1 - Risultato e classifica prove libere 2 – GP Austria 2018 : Hamilton miglior tempo - Vettel in scia! Mercedes-Ferrari - che testa a testa : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo anche nelle prove libere 2 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo ha stampato un interessante 1:04.579 su gomma soft, precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas e Sebastian Vettel di un paio di decimi (hanno girato sulle ultrasoft). La Mercedes sembra avere una mezza marcia in più ma la Ferrari non è lontana, soprattutto con il tedesco che sul passo gara ha ...

F1 - a tutto Vettel : l’errore in Francia e le prospettive “Ferrariste” per il Gp d’Ausitra : Sebastian Vettel ha parlato del momento della Ferrari alla vigilia del week-end di gara sul Red Bull Ring, con un occhio all’ultima gara in Francia “Per quanto riguarda l’Austria, mi è sempre piaciuto venire qui sia durante l’inverno per sciare, sia adesso per il Gran Premio. La nostra vettura va forte e questa pista sembrerebbe esserci favorevole, sebbene ora sia impossibile prevedere quanto saremo competitivi, con ...