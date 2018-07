F1 e MotoGP in contemporanea | che domenica! Il programma | gli orari e come vedere tutto

oasport

(Di domenica 1 luglio 2018) Domenica 1° luglio agas: non avremo un momento di tregua, una vera e propria domenica bestiale all’insegna dei motori durante la quale gli appassionati potranno gustarsi F1 euna in fila all’altra, praticamente in. I bolidi a quattro ruote si cimenteranno con il GP d’Austria a partire dalle ore 15.10, ma prima riflettori puntati su Assen dove i centauri si daranno battaglia nel GP di Olanda con la gara della classe regina che scatterà alle ore 14.00. Una dietro l’altro, senza un istante per tirare il fiato: appena giungeranno al traguardo Valentino Rossi e rivali, bisognerà subito cambiare scenario e tuffarsi sulla griglia di partenza del Red Bull Ring per l’attesissima partenza della F1. Ad Assen si preannuncia una succulenta battaglia con Valentino Rossi in grado di lottare per la vittoria insieme a Marc Marquez, Maverick ...