F1 – Disastro Mercedes al Red Bull Ring | Hamilton rammaricato ed incredulo | “il weekend

Gp d'Austria : Verstappen supera la 'maturità' - Kimi e Vettel al top. Disastro Mercedes : ... al muretto sbagliano il timing della sosta avvantaggiando così le Red Bull e le Ferrari con il campione del mondo in carica che all'uscita dai box si ritrova in quarta posizione appena davanti a ...

Ritiro Hamilton/ Video F1 : Disastro Mercedes - dopo Bottas va ko anche il pilota britannico (GP Austria 2018) : Ritiro Hamilton nel GP Austria 2018, Video F1. disastro Mercedes : dopo Bottas va ko anche il pilota britannico . Problemi di potenza per la scuderia di Brackley. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 16:51:00 GMT)

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : Vettel torna in testa - Disastro Mercedes! Gp Austria 2018 : Classifica Formula 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Austria 2018 a Zeltweg Spielberg. Vince Max Verstappen, ritiro per le due Mercedes e Sebastian Vettel torna in testa(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 16:36:00 GMT)