F1 | Austria Verstappen leader metà gara

F1 diretta live GP Austria : Verstappen in testa - Ferrari entrambe virtualmente sul podio ma Hamilton spinge : E’ in corso il GP d’Austria l’ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Segui la diretta dalle 15.10: tempi, risultati e classifiche. L'articolo F1 diretta live GP Austria: Verstappen in testa, Ferrari entrambe virtualmente sul podio ma Hamilton spinge proviene da Il Fatto Quotidiano.

Austria : FP3 a Vettel - problemi per Verstappen : La Ferrari chiude in prima posizione la terza e ultima sessione di prove libere del GP d’Austria, con Sebastian Vettel (1.04.070) davanti a Lewis Hamilton per soli 0.029s. Terzo e quarto tempo per Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen (1.04.470), con le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo in 5° e 6° posizione, a […] L'articolo Austria: FP3 a Vettel, problemi per Verstappen sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 - GP Austria 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel vola davanti alle Mercedes - problemi per Verstappen : Sebastian Vettel (Ferrari) ha fatto segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno. Al Red Bull Ring si è vissuta una ultima ora prima delle qualifiche davvero intensa con Ferrari e Mercedes che si sono sfidate sul filo dei millesimi fino a toccare il nuovo record del tracciato della Stiria. Il tedesco è sceso fino a 1:04.070 precedendo Lewis Hamilton (Mercedes) per appena 29 ...