Ezio Bosso in tournée Da Bach a Ciaikovsky | in tour con la Stradivari Festival Chambers

Ezio Bosso al Parlamento europeo : 'La musica insegna ad ascoltarci' : Appassionato, emozionato e travolgente il maestro Ezio Bosso ha incantato l'emiciclo del Parlamento europeo durante la Conferenza 'Cultural heritage in Europe: linking past and future' tenutasi a Bruxelles lo scorso 26 giugno. Il pianista, compositore e direttore d'orchestra torinese è stato un ospite d'eccellenza e d'eccEzione della giornata organizzata nel contesto dell'anno europeo del Patrimonio culturale 2018 che mira a coinvolgere ...

‘La musica ci insegna ad ascoltare e ascoltarci’ - perché Ezio Bosso ha ragione : In queste ore rimbalza sulle bacheche di migliaia di utenti il discorso fatto da Ezio Bosso al Parlamento Europeo. Ezio Bosso ha iniziato la sua carriera a soli 16 anni. Oggi è un pianista, compositore e direttore d’orchestra. Nel 2011 è stato colpito da una sindrome neurodegenerativa che però ad oggi non è un ostacolo per la sua grande passione: la musica. Le sue parole hanno colpito tutti. Nel discorso dice: “La musica non è solo ...

Ezio Bosso - tutti in piedi per il suo discorso al Parlamento europeo. Il pianista emozionato : “Musica non ha confini” : Il pianista e compositore Ezio Bosso è stato ospite al Parlamento Europeo per la conferenza di alto livello sulla cultura europea. In oltre 6 minuti di discorso, il musicista, visibilmente emozionato, ha intrecciato arte, musica, aneddoti della sua vita e sentimento d’appartenenza all’Europa. --“Da quando ho 4 anni sono abituato a essere europeo – ha raccontato – Noi che dedichiamo la nostra vita alla musica sin da piccoli ...

Ezio Bosso : "Siamo tutti esseri migratori. Il corpo? Il vero limite sta solo in chi lo vede negli altri" : Il 26 giugno sarà l'unico ospite italiano al Parlamento Europeo per la conferenza sull'eredità culturale in Europa. Ezio Bosso non è solo un musicista, ma un personaggio, protagonista di un'opera narrativa che è la sua vita stessa. In una intervista al Messaggero, il compositore e direttore d'orchestra si racconta e strega ancora con le sue parole, proprio come fece a Sanremo nel 2016 quando con la sua esibizione ...