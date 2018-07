: #Salvini: 'Le Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle élite, delle banche, della finanz… - GabrieleMeoni : #Salvini: 'Le Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle élite, delle banche, della finanz… - LaPresse_news : Al via il raduno della Lega a Pontida. Salvini: 'Europee sono referendum, pronta alleanza dei populisti' - sherlock5stelle : Lega: Pontida al via, Salvini: 'Europee referendum tra noi ed elite Ue': Tra gli slogan 'Il buonsenso al governo' e… -

"Ledell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa deie del lavoro". Così il ministro dell'Interno e vicepremier,, parlando con i giornalisti a Pontida.ha ribadito il progetto di "alleanza internazionale dei populisti, che per me è un complimento". Quanto al nodo migranti e alle Ong: "I porti per chi traffica esseri umani sono e resteranno chiusi", ha affermato.(Di domenica 1 luglio 2018)