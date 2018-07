ESTATE SICURA E ALL' INSEGNA DEL SANO DIVERTIMENTO A TRE FONTANE E TORRETTA GRANITOLA

Ondate di calore : al via la campagna on line #ESTATEsicura 2018 : Al via la campagna informativa on line Estate sicura 2018. I bollettini con le previsioni delle Ondate di calore, consigli e informazioni per la popolazione, linee guida per gli operatori dei servizi sanitari e sociali, la mappa dei servizi attivi a livello locale sono disponibili sul sito web www.salute.gov.it/caldo e ora anche tramite l’App “Caldo e salute”, scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android, da Apple store e Play ...

Dalla banana al pedalò : tutto si assicura in ESTATE : ... sci di fondo, snowboard, slitta con cani, racchette da neve, arrampicata e pattinaggio su ghiaccio, e moto da neve, così come quelle dedicate agli amanti degli sport aerei , tra cui parapendio, ...

Caldo : al via il Piano ESTATE SICURA 2018 del Ministero della Salute : Hashtag #EstateSicura2018 e un’App per favorire la diffusione delle informazioni sui rischi associati al Caldo eccessivo: parte la campagna informativa “Estate Sicura 2018” del Ministero della Salute per aiutare i cittadini a difendersi dalle ondate di calore. Il Ministero prevede l’aggiornamento dell’area tematica del portale istituzionale dedicata al tema ondate di calore, in cui sono presenti numeri e consigli ...

Vicenza : al via ESTATE SICURA per anziani e persone sole (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In generale il progetto coinvolge la realtà delle associazioni e la Consulta comunale degli anziani per creare una rete di comunicazione il più possibile capillare per intercettare le situazioni di fragilità che richiedono interventi tempestivi. Estate Sicura attiva una p

Vicenza : al via ESTATE SICURA per anziani e persone sole (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Estate Sicura 2018, quest’anno si inserisce all’interno di una cornice progettuale più ampia. Il lavoro partecipativo “Vicenza insieme si può” relativamente all’area degli anziani ha trovato attuazione nel Bando Periferie, attraverso il quale è stato finanziato il progett

Vicenza : al via ESTATE SICURA per anziani e persone sole : Vicenza, 17 giu. (AdnKronos) - A sostegno degli anziani e delle persone sole ci sarà ancvhe quest'anno a Vicenza 'Estate Sicura'. Per il sedicesimo anno fino al 31 agosto, le persone in difficoltà avranno a disposizione un call center da cui potranno ottenere una risposta tempestiva a inconvenienti

Questo è definitivamente lo sport dell’ESTATE : ci vogliono surf - ombrellone e tanto vento. E il divertimento è assicurato : Grigoriy Grishin sta navigando tranquillamente a bordo della sua imbarcazione sulle acque del laghetto russo Komsomolsky quando si vede passare accanto un curioso surfista. L’uomo sulla sua tavola sfrutta i forti venti che sferzano la regione sud-occidentale di Stavropol Krai, utilizzando come vela un ombrellone. Il surfista si rende conto di essere filmato e divertito saluta in camera con estrema nonchalance. Il video ha catturato il web tanto ...

Dieci viaggi sicuramente non turistici durante l'ESTATE : ... situato tra Samoa, Kiribati e Figi, ha il dubbio onore di essere, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, il Paese che riceve meno turisti nel mondo: solo 2.000. Quindi in un resort ...