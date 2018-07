Entusiasmo alle stelle per il Circuito di Avezzano | bagno di folla per le 100 prestigiose

Juventus - arriva Cancelo : Entusiasmo alle stelle dei tifosi bianconeri [FOTO] : 1/7 Foto LaPresse ...

Inter - Entusiasmo alle stelle per Nainggolan : le prime parole da nerazzurro [FOTO] : 1/5 ...

Juventus - arriva Emre Can per le visite mediche : Entusiasmo alle stelle in casa bianconera [FOTO] : 1/11 Alberto Gandolfo/LaPresse LaPres ...

Bologna - Pippo Inzaghi si presenta ai nuovi tifosi : Entusiasmo alle stelle : Pippo Inzaghi al settimo cielo per la sua nuova esperienza in quel di Bologna, il tecnico è stato presentato oggi a stampa e tifosi Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna. Il tecnico lascerà il Venezia dopo una splendida cavalcata dalla Lega Pro ai playoff di Serie B ed ora si appresta a tornare in Serie A, dove in passato ha già allenato quand’era a capo del Milan. Il neo tecnico bolognese, ha parlato oggi in conferenza ...

Cosenza - Entusiasmo alle stelle : obiettivo promozione in Serie B : La Società Cosenza Calcio comunica che, al termine della riunione della C.P.V.L.P.S. (Commissione Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo) di questa mattina, gli organi preposti hanno acconsentito all’apertura dei Settori di Tribuna B ‘Giancarlo Rao’ e Curva Nord ‘Massimiliano Catena’ dello Stadio San Vito – ‘Gigi Marulla’ (Cosenza-Sudtirol). La prevendita dei tagliandi relativa a questi Settori sarà aperta a partire dalle ore ...

Amici come prima - Massimo Boldi-De Sica insieme/ Tornano i cinepanettoni : Entusiasmo alle stelle sul web : Massimo Boldi e Christian De Sica di nuovo insieme al cinema per Natale: "Amici come prima" è il titolo del cinepanettone che segna il ritorno dopo la "falsa" separazione.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 21:10:00 GMT)

Direzione Pd - l’Entusiasmo di Emiliano : “Martina ha mandato pieno per dialogo con M5S. Renziani spalle al muro” : “Risultato della Direzione assolutamente positivo” questo il commento di Michele Emiliano all’uscita dalla Direzione del Pd. “Le minoranze sono arrivate a più del 45% e soprattutto hanno costretto Renzi a non presentare un suo ordine del giorno che avrebbe dovuto inchiodare Martina ad un mandato con uno specifico indirizzo politico – spiega il governatore della Regione Puglia -. Martina è stato confermato reggente ...

Roma - la squadra arriva all’Olimpico : Entusiasmo alle stelle - show dei tifosi del Liverpool [FOTO] : 1/22 LaPresse/Carlo Lannutti ...

Allegri : “Napoli alle spalle e ora avanti con Entusiasmo” : “Questo è momento da vivere con entusiasmo, dobbiamo ripulirci la testa dopo questa settimana dove giustamente, dopo la sconfitta col Napoli, nei primi due giorni c’è stata delusione. Indietro non si deve guardare, quanto fatto rimane scritto ma dobbiamo esser bravi a scrivere un’altra pagina di storia”. E’ il pensiero positivo del tecnico della Juventus, Massimiliano allegri, in vista del big match di San Siro ...

Inter-Juve - Allegri : 'Se giochiamo con Entusiasmo e spensieratezza sarà scudetto' : Dopo il ko contro il Napoli che ha ridotto ad un solo punto il vantaggio dei bianconeri sulla squadra di Sarri, la Juventus si gioca gran parte dello scudetto nel match di San Siro contro l'Inter, in ...

Inter-Juve - Allegri : 'Se vivremo questo mese con Entusiasmo è probabile che vinceremo lo scudetto' : Dopo il ko contro il Napoli che ha ridotto ad un solo punto il vantaggio dei bianconeri sulla squadra di Sarri, la Juventus si gioca gran parte dello scudetto nel match di San Siro contro l'Inter, in ...

Napoli - Entusiasmo alle stelle : in città si respira aria da… scudetto [FOTO] : 1/4 ...