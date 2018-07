Entro la fine del 2018 potrebbe arrivare il primo smartphone con 9 fotocamere posteriori

Lombardia : Fontana - Entro fine luglio materie autonomia : Milano, 28 giu. (AdnKronos) - "L'accordo con il ministro Stefani è di rivederci entro la fine di luglio. In quella data indicheremo quali sono le materie di cui chiediamo il trasferimento e le rispettive competenze e risorse". Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a

Benevento - lieto fine per il cEntro polivalente a rischio chiusura | Mastella : “Saldati i 40mila euro di morosità” : Benevento, lieto fine per il centro polivalente a rischio chiusura | Mastella: “Saldati i 40mila euro di morosità” Operatori e familiari si erano battuti con la campagna social #chiudetecitutti. Il sindaco e Don Nicola De Blasi pagheranno il debito in 24 rate mensili Continua a leggere L'articolo Benevento, lieto fine per il centro polivalente a rischio chiusura | Mastella: “Saldati i 40mila euro di morosità” ...

Sisma CEntro - Bonisoli : il 24 agosto fine gestione emergenziale : Roma, 26 giu. , askanews, 'Sono vicino ai familiari delle vittime della lunga sequenza sismica iniziata con la scossa del 24 agosto di due anni fa. È la mia prima visita nei comuni del cratere sismico ...

Elezioni comunali 2018 - i risultati : è la fine del cEntrosinistra come lo conosciamo? : Effetto maggioranza di governo sul voto amministrativo che si carica di valenza politica nazionale, anche per risultati “epocali”: il Pd crolla nelle sue roccheforti storiche, vince il centrodestra a trazione Salvini, il Movimento 5 Stelle conquista Imola dopo 73 anni di centrosinistra. Ai ballottaggi il centrodestra trionfa a Siena, Pisa, Massa e Terni, già polo industriale umbro, dove il leghista Leonardo Latini diventa sindaco col ...

Usa - Melania Trump visita a sorpresa un cEntro migranti al confine con il Messico : “Ditemi come posso aiutare” : Prima abbandonato dal partito, ora smentito anche nei fatti dalla moglie. Mentre il presidente statunitense Donald Trump firmava il decreto in cui si impegna a “mantenere le famiglie unite” nei centri di detenzione, la first lady Melania Trump è volata in Texas per visitare una struttura che ospita minori entrati illegalmente negli Stati Uniti e separati dai genitori. “Sono qui per conoscere la vostra struttura. Vorrei anche ...

Poste Italiane assume : sono previste circa 1500 assunzioni Entro la fine del 2018 : In questi giorni è stato siglato un accordo sulle politiche attive tra Poste Italiane e vari sindacati che prevede la stabilizzazione di vecchie assunzioni e l'assunzione di nuove risorse. I sindacati che hanno sottoscritto tale accordo con l'azienda Poste Italiane sono Slp-Cispl, Slc-Cgil, UilPoste, Failp-Cisal, Confsal Com, Fnc-Ugl Comunicazioni. Accordo sindacati- Poste Italiane: nuove assunzioni entro 2018 In base all'accordo recentemente ...

PWC : previste transazioni NPL di 70 miliardi Entro la fine del 2018 : Secondo quanto riportato dal report "The Italian NPL Market" redatto con cadenza semestrale da Price Waterhouse Coopers, nel 2017 lo stock di crediti deteriorati si è ridotto sostanzialmente: -60 miliardi con una riduzione del 18.5% rispetto ai livelli di fine 2016. Il trend pare proseguire con -37 miliardi nella prima metà di quest'anno, e operazioni annunciate per altri 28 miliardi entro la fine del 2018. Il consuntivo alla fine di quest'anno ...

Draghi annuncia : stop al QE Entro fine anno. Ma tassi fermi per 12 mesi : Come previsto Francoforte riduce gli acquisti di titoli del mercato secondario: la riduzione scatterà da ottobre a dicembre e poi da gennaio lo stop - La notizia dell'attesa mossa della Banca Centrale ...

Paola Caruso e Francesco Caserta si sposano / "Nozze Entro fine anno - dopo Pechino Express 2018!" : Paola Caruso e Francesco Caserta si sposano. L'ex Bonas di Avanti un altro annuncia a Novella2000: "Ci sposeremo entro fine anno, dopo Pechino Express 2018!"(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 18:55:00 GMT)

Salvini prepara lo sbarco in Libia. Missione Entro fine mese per chiudere la rotta : La data non è stata ancora fissata, ma nell'agenda di Matteo Salvini l'impegno è cerchiato di rosso. Perché l'obiettivo strategico del ministro dell'Interno e vicepremier è di quelli che se vengono centrati, restano negli annali: chiudere la "rotta libica". Chiuderla come è stato fatto per quella balcanica. In tanti ci hanno provato prima di lui, ma non è detto che l'azzardo non possa riuscire.Avere come ...