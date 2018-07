Enrico Mentana | Non demonizziamo le Ong | non si può fare campagna elettorale

Sondaggio Enrico Mentana : dopo il sorpasso ai danni del M5s - la Lega guadagna ancora. Crollo di Forza Italia : Puntualissimo, come ogni lunedì, ecco il Sondaggio del TgLa7 di Enrico Mentana . Confermato il sorpasso della Lega ai danni del M5s : il Carroccio raggiunge il 29,7% dei consensi, in crescita di mezzo ...

Enrico Mentana : "Vorrei diventare un pensionato che sta a guardare gli operai ai cantieri" : Enrico Mentana è uno stakanovista. Riesce a stare anche per ore infinite in diretta con una delle sue celebri maratone del TgLa7. Il suo segreto? "La fortuna è che non conosco lo stress, non sento la fatica da sempre. Quanto dormo? Boh, poco. Quattro o cinque ore, massimo sei. Il riposo pomeridiano? Non esiste. Probabilmente se lavorassi in una miniera dormirei maggiormente, mentre la nostra professione non è stancante; mica siamo ...

'Perché hanno disarcionato Berlusconi'. Enrico Mentana vuota il sacco al Fatto - Travaglio 'sviene' : ... parla anche del potere in Italia: 'Un equilibrio tra imprenditoria, istituzioni e partiti, dove quest'ultimi decidevano, tanto è vero che a un certo punto il mondo dell'economia e della finanza ha ...

Un Enrico Mentana da godere : 'Macron? Dice fesserie' : Un Enrico Mentana da incorniciare quello che demolisce il galletto Emanuel Macron. Ecco il quadro politico secondo il direttore del TgLa7. 'In questi giorni da mattatore assoluto Salvini non incontra ...

Enrico Mentana - la profezia su Matteo Salvini : 'Il suo un capolavoro politico. Ma - attenzione : ecco quando può crollare' : Il direttore del TgLa7 si spende in un'analisi politica incentrata sul ministro dell'Interno, e sottolinea: 'E riconvertire in pochi anni la Lega da fenomeno territoriale di base legato a un sogno di ...

IL SUPPLENTE - RAI 2 : Enrico Mentana e J-Ax/ Anticipazioni 20 giugno : il rapper parla di bullismo e si commuove : Il SUPPLENTE torna in onda oggi, martedì giugno, alle 21.50 su Raidue: professori d'eccezione sono Enrico Mentana e J-Ax che salgono in cattedra per delle lezioni speciali.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 23:02:00 GMT)

Il Supplente - Rai 2 : Enrico Mentana e J-Ax/ Anticipazioni 20 giugno : lezione di informatica per il rapper : Il Supplente torna in onda oggi, martedì giugno, alle 21.50 su Raidue: professori d'eccezione sono Enrico Mentana e J-Ax che salgono in cattedra per delle lezioni speciali.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 22:02:00 GMT)

IL SUPPLENTE - RAI 2 : Enrico Mentana E J-AX/ Anticipazioni 20 giugno : grande attesa per i nuovi protagonisti : Il SUPPLENTE torna in onda oggi, martedì giugno, alle 21.50 su Raidue: professori d'eccezione sono ENRICO MENTANA e J-AX che salgono in cattedra per delle lezioni speciali.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 19:53:00 GMT)

Il Supplente : questa sera - mercoledì 20 giugno 2018 - J-Ax ed Enrico Mentana : questa sera saranno J-Ax ed Enrico Mentana a fare da supplenti nelle scuole da loro frequentate. Come reagiranno i ragazzi vedendoli entrare in aula?

Enrico Mentana ne Il Supplente insieme a J-Ax : Flavio Insinna protagonista dell’ultima puntata del 27 giugno : Enrico Mentana ne Il Supplente insieme a J-Ax come protagonisti della seconda puntata del docu-reality in onda al mercoledì sera su Rai2. L'esperienza nelle scuole italiane con "supplenti" vip pronti a prendere il posto di quelli reali per una lezione speciale si concluderà la prossima settimana, il 27 giugno, quando a salire in cattedra sarà il discusso Flavio Insinna. Il conduttore non sta vivendo un momento roseo in tv dopo quello che è ...

Enrico MENTANA/ Le critiche contro Matteo Salvini e il censimento dei rom (Il Supplente) : ENRICO MENTANA diventa professore in occasione della seconda puntata de Il Supplente: il ritorno in Rai preannuncia un nuovo ruolo all'interno del TG1?(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:48:00 GMT)

IL SUPPLENTE - RAI 2/ Anticipazioni 20 giugno : Enrico Mentana e J-Ax salgono in cattedra : Il SUPPLENTE torna in onda oggi, martedì giugno, alle 21.50 su Raidue: professori d'eccezione sono Enrico Mentana e J-Ax che salgono in cattedra per delle lezioni speciali.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 08:05:00 GMT)

Programmi TV di stasera - mercoledì 20 giugno 2018. Su Rai2 J-Ax ed Enrico Mentana protagonisti de Il Supplente : Enrico Mentana in Il Supplente Rai1, ore 21.30: Petrolio – Eredi unici Nuovo appuntamento speciale con Petrolio e Duilio Giammaria. Con oltre tremila musei, duemila aree e parchi archeologici e quarantanove siti Unesco, l’Italia possiede il più ampio patrimonio culturale del mondo. Ma gli italiani, “Eredi Unici”, come lo preservano e lo utilizzano? I beni culturali sono i testimoni della stratificazione del nostro Paese, tra grandezza e ...

Enrico Mentana terremota il governo - l'anticipazione del sondaggio : la Lega supera il M5s : La bomba piove su Facebook nel pomeriggio. A sganciarla il direttore del TgLa7, Enrico Mentana , che anticipa sui social i risultati del consueto sondaggio del lunedì sera. Un sondaggio semplicemente ...