Emilie de Ravin sarà di nuovo mamma

(Di domenica 1 luglio 2018) 36enne attrice australiana diventata famosa grazie ai ruolo di Tess Harding in Roswell, della ragazza madre Claire Littleton in Lost e di Belle/Lacey French in C'era una volta,deha annunciato al mondo la nuova gravidanza.Via Instagram, cosa ormai più che consueta, la desi è concessa un selfie con faccia sbalordita e test di gravidanza in primo piano. Persi tratta della 2° maternità, due anni dopo la nascita di Vera Audrey de-Billitch, nata il 12 marzo 2016 dal rapporto d'amore con il futuro sposo Eric Billitch.prosegui la letturadedipubblicato su Gossipblog.it 01 luglio 2018 10:03.