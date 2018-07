Ecco 5 buoni motivi per fare il bagno con il bicarbonato di sodio VIDEO

eBay Extra : Ecco il programma Raccolta Punti di eBay che permette di ottenere Buoni Sconto : eBay Extra è il nuovo programma Raccolta Punti di eBay che permette di ottenere Buoni Sconto comprando sul noto sito di Aste Online. Parte la Beta Pubblica per chi vuole partecipare ed avere Punti Extra Cos’è e come funziona eBay Extra? Come accumulare Punti con eBay Extra eBay Extra è il nuovo programma di Raccolta […]

Ecco quali sono i buoni propositi di Samsung per i prossimi anni : Samsung Electronics, leader mondiale in ambito di tecnologia dei semiconduttori e ricerca, ha presentato oggi una serie di innovazioni fondamentali per il futuro ad alte prestazioni di calcolo e dispositivi connessi, ma anche dei nuovi centri di ricerca e sviluppo in ambito AI! L'articolo Ecco quali sono i buoni propositi di Samsung per i prossimi anni proviene da TuttoAndroid.

Lazio-Inter - De Vrij in lacrime : Ecco 7 buoni motivi per difenderlo dall’idiozia dei social : Lazio-Inter, De Vrij in lacrime ma esistono 7 buoni motivi per difendere il difensore biancoceleste. Si è concluso in modo clamoroso il campionato di Serie A, partita da brividi quella tra Lazio ed Inter, scontro per la Champions League. Sembrava fatta per la squadra di Simone Inzaghi dopo l’autogol in avvio di Perisic, poi grandi occasioni per i padroni di casa ma la squadra di Spalletti si salva. Al 29' l’Inter pareggia con l’uomo che non ti ...

Grassi “buoni” e “cattivi” : Ecco quelli consigliati e quelli da ridurre al minimo : Nell’ambito del 27° congresso in corso a Rimini, la Società italiana di diabetologia scende in campo con un position paper sui Grassi alimentari: gli esperti forniscono le informazioni per scegliere i Grassi amici della salute e per evitare quelli che possono causare non solo le malattie cardiovascolari, ma anche il diabete. Oltre allo zucchero, “un importante e ben più pericoloso fattore di rischio per lo sviluppo della malattia di ...