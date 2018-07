È lui il padre dell’anno? Simula un giro sulle montagne russe per la figlia La scena è

Il figlio di Di Bartolomei 'Questa è la pistola con cui si è ucciso mio padre. Anche lui l aveva presa per far sentire più sicura la sua ... : Un messaggio, affidato ad una foto e 4 tweet, che vuole far riflettere. E che segue alla notizia per cui 4 italiani su 10 vorrebbero avere un'arma per sentirsi più protetti. E a chi dice che se una ...

Il figlio di Di Bartolomei : "Questa è la pistola con cui si è ucciso mio padre. Anche lui l'aveva presa per far sentire più sicura la sua famiglia" : Un messaggio, affidato ad una foto e 4 tweet, che vuole far riflettere. E che segue alla notizia per cui 4 italiani su 10 vorrebbero avere un'arma per sentirsi più protetti. E a chi dice che se una persona si vuole suicidare, Luca Di Bartolomei risponde così: "Per andare oltre...

Linus - incidente in bici per il figlio Filippo/ Foto : “Tale padre..”. lui scherza : “Ora sono un vero ciclista” : Linus, incidente in bici per il figlio Filippo: Foto. “Tale padre...”, scrive il conduttore radiofonico. Anche il primogenito scherza: “Ora sono un vero ciclista”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 19:01:00 GMT)

Naike Rivelli - scoperta shock con il test del Dna : José luis Bermùdez non è il vero padre : Un fulmine a ciel sereno per Naike Rivelli. La figlia di Ornella Muti ha scoperto solo oggi, a 43 anni, che José Luis Bermùdez non è il vero padre. A lanciare lo...

Naike Rivelli - scoperta shock con il test del dna : José luis Bermùdez non è il vero padre : Un fulmine a ciel sereno per Naike Rivelli. La figlia di Ornella Muti ha scoperto solo oggi, a 43 anni, che José Luis Bermùdez non è il vero padre. A lanciare lo...

Atletica - Tortu il padre allenatore 'E nato per correre'. Berruti 'In lui mi rivedo' : ROMA - Dal padre allenatore al campionissimo che stabilì a Roma, nel 1960, due primati del mondo , ma nei 200 metri, . Salvino Tortu e Livio Berruti tornano sull'impresa di Filippo, che a Madrid ha abbattuto , primo italiano a riuscirci, il muro dei 10 secondi sui 100 metri correndo in 9.99 ...

Sara Affi Fella criticata sui social per la sua crisi con luigi - interviene il padre : Sara Affi Fella è una tra le più discusse troniste di Uomini e Donne, in particolare dopo la crisi che sta vivendo con il suo fidanzato, Luigi Mastroianni. La modella ha conosciuto il suo ragazzo proprio grazie al fortunato programma di Maria De Filippi. Stavolta la giovane tronista di Venafro si è trovata al centro del gossip per un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine che non ha riscosso i consensi sperati. Sara ha ammesso di essere ...

Pietro Sermonti - marito e padre ideale in tv 'Ma questa volta crolla anche lui' : Della grande famiglia colorata di Tutto può succedere , dal 18 giugno su Rai1 la terza stagione, , in cui i guai si condividono, come le gioie, in cui tutti si dicono tutto e i fratelli accorrono ai ...

Pietro Sermonti - marito e padre ideale in tv 'Ma questa volta crolla anche lui' - TV/Radio - Spettacoli : Della grande famiglia colorata di Tutto può succedere , dal 18 giugno su Rai1 la terza stagione, , in cui i guai si condividono, come le gioie, in cui tutti si dicono tutto e i fratelli accorrono ai ...

luigi muore a 18 anni in un incidente : il post del padre (che svela la sua identità) : Un ragazzo di 18 anni, Luigi Borrelli, ha perso la vita questa notte in seguito ad un violento incidente stradale avvenuto nel quartiere di Ponticelli, a

Napoli - Reina : “il mio rapporto con Sarri? lui è stato come un padre per me” : “Il mio rapporto con Sarri? Lui è stato come un padre per me: siamo simili, preferiamo dirci le cose in faccia anche litigando se necessario, ma gli voglio bene e gli sarò sempre grato per quello che ha fatto per me e per il gruppo. Il suo futuro? Uno come lui lo consiglierei a qualsiasi squadra al mondo, sia per le sue idee calcistiche che per il lavoro maniacale“. Così l’ex portiere del Napoli, e a breve nuovo giocatore del ...

L’Alleluia di Susanna - morta alla Gmg Cracovia/ Meningite fulminante : padre le dedica un libro inno alla fede : morta a 19 anni di Meningite fulminante, Susanna era alla Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia quell'estate del 2016. Il padre le dedica un libro che è un inno alla fede(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:28:00 GMT)

Grande Fratello 15 - la t-shirt del padre di luigi Favoloso : "Selvaggia s*ca" (foto) : La squalifica di Luigi Favoloso al Grande Fratello (e la storia ormai la conosciamo molto bene), sta provocando delle vere e proprie reazioni a catena, dalle critiche piovute sul web per il ragazzo campano, alle scuse dello stesso che sono state rivolte nella puntata di ieri di Domenica Live, alle ospitate di Selvaggia Lucarelli in cui si è parlato di quanto accaduto.Sembra però che il caso non voglia proprio concludersi, anzi, nelle ultime ...

luiGI FAVOLOSO/ Non chiede scusa alla Lucarelli per la t-shirt. E il padre la punzecchia su Instagram... : LUIGI FAVOLOSO ottiene il perdono di Aida Nizar, dopo le dure dichiarazioni al Grande Fratello 15. La coppia si scambia alcuni messaggi chiarificatori sui social.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 17:11:00 GMT)