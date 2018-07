Doping | il Tour de France vuole escludere Chris Froome

ilgiornale

: Il #Tour non vuole #Froome e lo esclude. Il Giro invece l’ha voluto: la guerra al doping nel ciclismo è un tanto al chilometro. - zazzatweet : Il #Tour non vuole #Froome e lo esclude. Il Giro invece l’ha voluto: la guerra al doping nel ciclismo è un tanto al chilometro. - ilgiornale : Doping, il #TourdeFrance vuole escludere #ChrisFroome - zazoomblog : Doping media francesi: Il Tour vuole escludere Froome - #Doping #media #francesi: #vuole -

(Di domenica 1 luglio 2018) Ildepotrebbedalla corsa. Il corridore britannico, vincitore di quattro delle ultime edizioni della Grande Boucle, è nel mirino dell'organizzazione della corsa a causa della procedura in corso per la positività dial salbutamolo, durante la Vuelta a Espana dell'anno scorso. Sul tema ci sarà un giudizio d'urgenza nella giornata di martedì. Intanto il team Sky, per il qualecorre da 2010, ha già pronto il ricorso, da discutere in tempi brevi al Tas di Losanna.A una settimana dall'inizio del, la corsa ciclistica più prestigiosa al mondo rischia di perdere uno dei suoi grandi protagonisti., vincitore di quattro delle ultime edizioni della Grande Boucle e recente trionfatore al Giro d'Italia per la prima volta in carriera, potrebbe essere escluso dalla corsa. Lo rivela Le Monde, secondo il quale il motivo della possibile ...