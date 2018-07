Don Davide Milani è il nuovo prevosto di Lecco

Mario + Rabbids Kingdom Battle : Davide Soliani parla del futuro della serie e svela dettagli sul nuovo DLC dedicato a Donkey Kong : Mario + Rabbids Kingdom Battle è stato un successo strepitoso quando è stato lanciato l'anno scorso, tra poco il titolo si arricchirà di contenuti con un nuovo corposo DLC dedicato all'amato Donkey Kong e il creative director, Davide Soliani, ha rilasciato interessanti dichiarazioni che suggeriscono un possibile futuro per la serie. parlando con i colleghi di Eurogamer.net, il nostro Davide Soliani ha risposto alla domanda sui piani futuri di ...

Sonia Bruganelli/ Il suo dolore legato al figlio Davide : "Tu mi hai perDonato - io forse un giorno ci riuscirò" : Una mamma è sempre una mamma anche quando si tratta di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ed è proprio sui social che la donna ha scoperto il fianco, cosa è successo?(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 10:48:00 GMT)

Davide Tresse risponde a Georgette Polizzi : “Io non ti abbanDono e anzi ti dico ‘sposami'” : Georgette Polizzi, ex concorrente di Temptation Island, deve fare i conti con la sclerosi multipla. E qualche giorno fa, la ragazza ha scritto una lettera al suo fidanzato Davide Tresse, anche lui ex partecipante al reality di Canale5, nella quale diceva di “sentirsi un peso per lui”. Oggi, sempre sul settimanale DiPiù dove era stata pubblicata la lettera di Georgette, Davide risponde: “La sclerosi multipla è arrivata a ...

Sonia Bruganelli/ Moglie di Paolo Bonolis al figlio Davide : Tu mi hai perDonato - ma io... (Matrix Chiambretti) : Sonia Bruganelli sarà ospite questa sera a Matrix Chiambretti per un'intervista tutta da non perdere. La Moglie di Paolo Bonolis, in particolare, ripercorrerà...(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 10:57:00 GMT)

Ginnastica aerobica - Michela Castoldi e Davide Donati nella leggenda : CAMPIONI DEL MONDO! Impresa storica - doppietta fantasmagorica : Semplicemente maestosi e definitivamente nella leggenda della Ginnastica aerobica. Michela Castoldi e Davide Donati si sono confermati CAMPIONI del Mondo, sul tetto del Pianeta c’è ancora la trionfale coppia azzurra che ha letteralmente dominato la competizione e ha trionfato a Guimaraes (Portogallo) a due anni di distanza dall’apoteosi di Incheon. Dopo il successo in terra sudcoreana, gli azzurri avevano faticato a ottenere ...

I primi passi di Davide sulle gambe Donate : nuova vita dopo la meningite : dopo la sofferenza e il dolore, finalmente si può festeggiare e tornare a sfoggiare il sorriso. Davide...

SUICIDIO ASSISTITO - DAVIDE TRENTINI/ Eutanasia - Marco Cappato e Mina Welby chieDono il giudizio immediato : Marco Cappato e Mina Welby dell'associazione per il riconoscimento legale dell'Eutanasia Luca Coscioni hanno chiesto il giudizio immediato nel procedimento per la morte di DAVIDE TRENTINI(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:06:00 GMT)

