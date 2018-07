Diritti Gay | Spadafora | L' Italia non tornerà indietro | Fontana | Non

Gay Pride - Spadafora : “Non si torna indietro sui Diritti”/ Scontro Lega-M5s - ministro Fontana : “Parla per sé” : Gay Pride, Spadafora: “Non si torna indietro sui diritti”. Scontro Lega-M5s sul tema della famiglia. E il ministro Fontana risponde al sottosegretario alle Pari opportunità: “Parla per sé”(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 23:34:00 GMT)

Gay Pride - Spadafora : "Non torneremo indietro sui Diritti" : Nel contratto di governo firmato da MoVimento 5 Stelle e Lega non c'è nulla che riguardi i diritti LGBT, tuttavia è stato scelto come sottosegretario alle Pari Opportunità Vincenzo Spadafora, a sottolineare che l'esecutivo non è completamente insensibile al tema. È però vero che nel Governo Conte ci sono due anime e proprio questo tema è uno di quelli meno condiviso tra gialli e verdi, tanto che il ministro alla Famiglia e la Disabilità ...

Gay : C. Tajani - a Milano Diritti civili e sociali camminano insieme : Milano, 30 giu. (AdnKronos) - "Milano vuole continuare ad essere capitale dei diritti e città simbolo della tolleranza in cui nessuno si senta mai diverso, una città in cui diritti civili e sociali camminano insieme". Così l'assessore comunale alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Comm

Scontro anche sui gay. Spadafora al Pride di Pompei : nessuno toccherà i Diritti. Fontana : noi riconosciamo la famiglia della Costituzione : Più che il dissenso della Lega, più che i moniti del Vescovo e gli inviti arrivati dal Santuario hanno potuto, da un lato, la curiosità e la voglia di resistere. E così Pompei si è ritrovata piena di manifestanti colorati e piena di gente, assiepata lungo i marciapiedi, affacciata ai balconi per accogliere e veder sfilare il corteo del Gay Pride. Uomini, donne, bambini col naso all'insù a leggere i ...

Gay Pride - il sottosegretario Spadafora : “Nessun passo indietro sui Diritti civili. Necessario dialogare con tutti” : “Sono qui per testimoniare il mio sostegno e quello del governo. So che in una parte dell’esecutivo non c’è la stessa sensibilità ma l’Italia non tornerà indietro, non si perderanno i diritti conquistati”. Così il sottosegretario alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, che ha partecipato al Pompei Pride. “Nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt, ma convocherò prestissimo le ...

Gay Pride 2018 - riparte l'onda arcobaleno : in migliaia a Milano al corteo per i Diritti : Il percorso si snoda lungo via Vitruvio e via Settembrini fino in Piazza Caiazzo; qui si svolta lungo via Pergolesi per immettersi in corso Buenos Aires

Usa - Kennedy lascia la Corte Suprema. Trump può spingerla ancora più a destra : nel mirino aborto - Diritti Gay e ambiente : “È stato l’onore più grande e un privilegio servire la nostra Nazione nella giustizia federale per 43 anni, 30 dei quali alla Corte Suprema”. Così Anthony Kennedy annuncia la sua decisione di dimettersi dal massimo organo della giustizia americana. Donald Trump ha già annunciato di aver iniziato la ricerca per il sostituto di Kennedy. Parte a questo punto la battaglia politica forse più epica e importante di una presidenza già segnata da molti ...

Gay : al via il 22 giugno Milano Pride - 10 giorni di eventi per Diritti Lgbt (2) : (AdnKronos) - Tra le novità di questa edizione la 'Pride Square', tre epicentri che creano un vero e proprio village aperto alla città dal 28 al 30 giugno e l'inaugurazione del 'Rainbow Garden', un grande spazio con giochi gratuiti e attività per i più piccoli, per educarli alla diversità e alla con

Gay : al via il 22 giugno Milano Pride - 10 giorni di eventi per Diritti Lgbt : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Diffuso, aperto e inclusivo. Queste le parole scelte per spiegare l'edizione 2018 del Milano Pride, la manifestazione dell’orgoglio gay, lesbico, bisessuale, transessuale, asessuale e intersessuale che dal 22 giugno e per dieci giorni animerà vie e luoghi del capoluogo

Bologna - minacce di morte a Cathy La Torre - avvocata delle battaglie per i Diritti dei gay : La donna è stata minacciata di morte da un utente su Facebook che le ha scritto: "Pedala... che presto mentre pedali ti arriverà un colpo di pistola sulla fronte. Nessun compromesso con le lesbiche. Nessuno"Continua a leggere