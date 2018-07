Diretta Settecolli 2018 nuoto | Paltrinieri domina i 1500 | splendida Cusinato nei 200

Diretta / Settecolli 2018 nuoto streaming video e tv : oro per Ilaria Cusinato nei 200 misti! : DIRETTA Settecolli 2018 info streaming video e tv, orario, programma e risultati della terza giornata di gara di nuoto al Foro Italico, oggi 1 luglio.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 20:34:00 GMT)

LIVE Nuoto - Settecolli 2018 in Diretta - sabato 30 giugno. Ultima “notte magica” al Foro Italico : cadranno altri record? : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. Nella piscina del Foro Italico dopo due giorni di spettacolo puro si attendono altri risultati di rilievo nelle due sessioni che chiudono un’edizione indimenticabile del meeting romano, che ha sancito in casa Italia l’inizio di un importante ricambio generazionale. Spettacolo assicurato anche per la terza giornata di gare. Si parte con ...