Diretta Croazia-Danimarca Mondiali 2018 risultato live 1-1 | nessun brivido a inizio

LIVE Pagelle Croazia-Danimarca - Diretta Mondiali 2018 : Modric contro Eriksen per centrare i quarti : Di seguito le Pagelle di Croazia-Danimarca, valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 Le Pagelle di Croazia-Danimarca CROAZIA Subasic Vrsaljko Strinic Lovren Vida Rakitic Modric Brozovic Perisic Mandzukic Rebic CT Dalic DANIMARCA Schmeichel Kjaer Knudsen Christensen Jorgensen Dalsgaard Delaney Eriksen Braithwaite Poulsen Cornelius CT Hareide Foto: Alexander Ishchenko / Shutterstock.com

Croazia-Danimarca live. Mondiali 2018 in Diretta tv e streaming : Croazia-Danimarca, partita valida per gli ottavi di finale del Campionato del Mondo di calcio Russia 2018, si gioca sabato 30 giugno 2018 allo Stadio Nizhny Novgorod, con calcio d’inizio previsto per le ore 20 italiane. La partita sarà trasmessa gratuitamente in chiaro in diretta tv su Canale 5, ma gli abbonati al servizio a pagamento potranno assistervi anche sui canali Mediaset Premium. In contemporanea, su Mediaset Extra, il match sarà ...

LIVE Croazia-Danimarca - Mondiali 2018 in Diretta : Modric e compagni favoriti - ma occhio a Eriksen : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Croazia-Danimarca, valevole come ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Si entra nel vivo della fase ad eliminazione DIRETTA con il quarto ottavo di finale del programma, che si gioca al Nizhny Novgorod Stadium di Nizhny Novgorod. Una partita che rappresenterà la prova del nove per i croati, chiamati a confermare l’ottimo gioco messo in mostra nella fase a gironi in cui hanno ...

Croazia-Danimarca - Mondiali 2018 : formazioni ufficiali e partita in Diretta live : Croazia-Danimarca, ottavi Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

