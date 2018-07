DIETRO LE QUINTE Fico usa i migranti per rompere il patto Salvini-Di Maio

Gossip/ Ilary Blasi sarebbe delusa dal flop di Balalaika : tensione DIETRO le quinte : Estate ricca di impegni professionali per Ilary Blasi che in queste settimane abbiamo visto al timone di Balalaika, la trasmissione di Canale 5 dedicata ai Mondiali di Russia 2018. Un appuntamento in onda tutte le sere in cui vanno in onda i match sulla rete ammiraglia del Biscione, che in queste settimane però non ha ottenuto proprio gli ascolti sperati. La media della trasmissione [VIDEO], infatti, risulta essere di poco superiore ai 2 milioni ...

DIETRO LE QUINTE/ Tria e Beppe Grillo preparano la fine del governo Conte : Salvini fa una politica low cost, dai risultati immediati. Non così M5s: Di Maio non ha i soldi per realizzare quanto promesso. E così il voto si avvicina. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO UE/ Migranti, governance e banche: comincia la "guerra" europea, int. a C. AltomonteSONDAGGI/ Il 69% di italiani è pro Europa, ma il 70% vuole schedare i rom, int. a A. Ferrari Nasi

Ilary Blasi nervosa DIETRO le quinte di Balalaika? L’indiscrezione : Balalaika: Ilary Blasi nervosa e agitata dietro le quinte? Gli ascolti di Balalaika, programma Mediaset basato sui Mondiali di calcio 2018 condotto da Ilary Blasi sembrerebbe non riuscire a decollare con gli ascolti, cosa avrebbe portato un grande malcontento all’interno del Biscione. La più delusa comunque, stando a quanto scritto dal settimanale Oggi, sarebbe proprio la bionda presentatrice. La rivista ha infatti riportato nel suo ...

Ilary Blasi delusa da Balalaika : svelato il motivo della tensione DIETRO le quinte : Balalaika delude Ilary Blasi, la showgirl nervosa e tesa dietro le quinte: ecco quello che è successo Il successo di ascolti che Mediaset sperava di fare con Balalaika pare fosse un chiodo fisso anche di Ilary Blasi. La moglie di Totti infatti, stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, del fatto di non aver avuto […] L'articolo Ilary Blasi delusa da Balalaika: svelato il motivo della tensione dietro le quinte proviene da Gossip e Tv.

DIETRO le quinte della sfilata di Kim Jones al debutto per Dior : Nell’autobiografia “Christian Dior & Moi”, lo stesso Christian Dior suggeriva che ci sono due Dior: l’uomo e il mito. Il primo era Monsieur Dior in persona, il secondo era rappresentato dalla Maison, nata nel 1947. Così al debutto come direttore creativo per Dior Homme, lo stilista Kim Jones ha scelto di reintereptare i codici dello stesso Christian Dior e rendere omaggio alle due facce del grande couturier francese. ...

DIETRO LE QUINTE/ Renzi si candida governatore in Toscana nel 2020 : In Toscana Lega e FI non hanno sconfitto il Pd ma solo clan di potere. Renzi è ai box ma pronto a ricominciare: correrà per la regione nel 2020. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 06:00:00 GMT)RISULTATI BALLOTTAGGI 2018/ C'era una volta la sinistra (e il Pd), di G. Da RoldDALLA CINA/ Lao Xi: Ue e migranti, serve un patto Salvini-Prodi

DIETRO LE QUINTE/ I due forni di Salvini preparano il ritorno al voto : Nella migliore tradizione andreottiana, Salvini ha due forni: uno è quello di M5s, l'altro è quello di Berlusconi. E ad Arcore, lunedì, potrebbe nascere un'idea. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 06:01:00 GMT)CAOS M5S/ "Casta" vs rivoluzionari, Di Maio nel mirino di Fico-Di Battista, di M. MaldoCAOS UE/ Italia, attenta alla trappola greca di Merkel & Macron, di N. Berti

Gianni Sperti : ecco com’è Tina Cipollari DIETRO le quinte! : Gianni Sperti racconta in un’intervista, come è dietro le quinte Tina Cipollari. I due lavorano insieme nel ruolo di opinionisti a Uomini e Donne da ormai dieci anni. ecco cosa dice il ballerino della sua collega! Tina Cipollari e Gianni Sperti si conoscono da più di un decennio. I due protagonisti infatti lavorano fianco a fianco nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, nel ruolo di opinionisti. Le loro battute spesso pungenti, ...

Ora o mai più - 3^ puntata : Zarrillo e la lite DIETRO le quinte : Michele Zarrillo coinvolto in una lite dietro le quinte di Ora o mai più Continua il grande successo di Amadeus e del suo talent Ora o mai più, dove gareggiano otto cantanti che negli anni 80-90 hanno incontrato il grande successo ma poi quel successo li ha abbandonati. Venerdì 22 giugno andrà in onda sul primo canale televisivo della Rai la terza puntata di Ora o mai più e la gara entrerà sempre più nel vivo, dal momento che la finale è ...

Retroscena Blogo : Ora o mai più - scontro DIETRO le quinte dopo la terza puntata? : La voce del promo di Rai1 che accompagna l'appuntamento con Ora o mai più del prossimo venerdì parla chiaro: "La gara entra sempre più nel vivo". Mai frase fu più azzeccata dato che, nel dietro le quinte del talent condotto da Amadeus, la gara avrebbe lasciato spazio ad attimi di tensione che si sono vissuti dopo l'ultima registrazione per la terza puntata che andrà in onda, appunto, il 22 giugno in prima serata.Da indiscrezioni che sono ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti racconta i DIETRO le quinte con Tina Cipollari : È un'amicizia che dura da più di dieci anni quella tra Gianni Sperti e Tina Cipollari. L'ex ballerino, che ogni giorno si trova fianco a fianco alla vamp più famosa d'Italia nel dating show di Canale 5, racconta al Magazine di Uomini e Donne i retroscena e i dietro le quinte tra lui e Tina. Durante l’ultima puntata si è improvvisata DJ e, senza chiedere a nessuno, ha indossato le cuffie è acceso la consolle. Tra loro non mancano i ...

Nel DIETRO le quinte del «Radio Italia – Il Concerto» : tutto quello che non avete visto : Ghali e Gianni Morandi, i Mäneskin e Il Volo, Caparezza e Biagio Antonacci. Tutti insieme sotto lo stesso cielo, quello di Milano, nella notte di Radio Italia – Il concerto 2018, in piazza Duomo. Una notte lunga, cominciata alle 19.10 con i ragazzi del rap e della trap – Tedua, Nitro, Achille Lauro, Capo Plaza, Ghali. E proseguita con i «Big» dei nostri tempi: Le Vibrazioni, Annalisa, Caparezza (travolgente, accompagnato dal piccolo ...

DIETRO le quinte - l’energia : La traiettoria artistica di Francesco Montanari, trentatre´ anni e un fare poliedrico tra cinema, teatro e televisione, e` tra le piu` brillanti del momento. E dimostra, col passare delle sceneggiature, di saper utilizzare l’energia nella maniera migliore, che si tratti d’indossare la giacca del criminale – nel Libanese di Romanzo Criminale – o del magistrato Saverio Barone nella fiction Il Cacciatore, per la quale e` fresco di ...

DIETRO LE QUINTE/ Il governo Conte rischia di finire come Berlusconi nel '94 : Il governo guidato da Giuseppe Conte è come un aereo in fase di decollo. La più delicata. Ci sono tre fronti aperti infatti che potrebbero mettere a rischio l'esecutivo. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 06:00:00 GMT)governo & INCHIESTE/ I migranti proteggono Salvini dai pm (che affossano Di Maio), di A. FannaSPILLO/ Davigo vs "colletti bianchi": M5s, il primo amore (le manette) non si scorda mai…, di M. Ferrario