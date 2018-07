ilfattoquotidiano

: Di liberalismo, populismo e capitale - Cascavel47 : Di liberalismo, populismo e capitale -

(Di domenica 1 luglio 2018) di Lelio Demichelis* Se volessimo suddividere per fasi la storia deleconomico, il 1938 è sicuramente un anno che sembra fare da spartiacque tra prima e dopo. Perché è in quell’anno che si svolge a Parigi il Convegno (o Colloquio) Lippmann, dal nome dell’americano Walter Lippmann, liberale e autore del celebre L’opinione pubblica e di La giusta società. Convegno che voleva gettare le basi per la nascita del neo(o per la rifondazione del), facendo incontrare – pur nelle loro differenze e conflitti – il modello neoliberista austro-statunitense (da von Hayek a von Mises a Milton Friedman e la Scuola di Chicago) e quello ordoliberale prima tedesco (da Röpke a von Rüstow, da Erhard a Eucken e altri) e poi europeo (da Einaudi a Monti e Draghi, ai Trattati Ue). Tuttavia, ciò che chiamiamo neoè in realtà sia un’evoluzione (o meglio: ...