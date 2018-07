DENUNCIA! Cento Stalle Divenute Ville Non Valgono Santa Maria Paganica

abruzzo24ore.tv

: “Grave denuncia della Caritas a Cagliari: il 90 per cento delle nigeriane indotte a prostituirsi dopo gli sbarchi” - beppem54 : “Grave denuncia della Caritas a Cagliari: il 90 per cento delle nigeriane indotte a prostituirsi dopo gli sbarchi” - Italyimmobili : “Grave denuncia della Caritas a Cagliari: il 90 per cento delle nigeriane indotte a prostituirsi dopo gli sbarchi” - AVAfricanVoices : Meno del 5% del prezzo della #GDO ripaga i #produttori -

(Di domenica 1 luglio 2018) L'Aquila - È così incredibile che sembra il classico titolo fuorviante, una fake news, un articolo clickbait, ma non è così., chiesa monumentale, fondatrice della città, "seconda" solo aMarina di Collemaggio e San Bernardino potrebbe non essere ricostruita per mancanza di soldi. Soldi che però si sono trovati in abbondanza per la ricostruzione privata, per trasformareintte pronte da affittare o rivendere a grandi gruppi bancari/immobiliari che vogliono far diventare L'Aquila un "parco giochi per ricchi". Non vogliamo, però, nasconderci dietro un dito, il primo (ed unico) progetto depositato per la ricostruzione e restauro della chiesa risale al 2015 quando la Curia ha chiesto ben 20 milioni di euro allo stato italiano per rimetterla su bella e sicura. Da allora la Legge è ...