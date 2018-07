DemoRide Tour | 3 tappe per l’ultimo weekend

Suzuki DemoRide Tour 2018 – Nel weekend la penultima tappa : La penultima tappa del Suzuki DemoRide Tour 2018 va in scena il 23 e 24 giugno. Appuntamenti con il Suzuki DemoRide Tour sabato 23 giugno a Ferrara e Perugia e il 24 giugno a Piediripa (MC) e Parma Il Suzuki DemoRide Tour continua a proporre la gamma Suzuki con tutti i suoi nuovi modelli, aggiungendo una data in più al ricco calendario di appuntamenti di questo weekend . Un’occasione per effettuare un test ride e valutare le offerte disponibili ...

Moto – Suzuki DemoRide Tour 2018 : tutti gli appuntamenti : appuntamenti con il Suzuki DemoRide sabato 9 giugno a Viterbo e Bereguardo (PV) e il 10 giugno a Alice Castello (VC) e Cittaducale (RI) Il Suzuki DemoRide Tour continua a proporre la gamma Suzuki con tutti i suoi nuovi modelli, aggiungendo una data in più al ricco calendario di appuntamenti di questo weekend. Un’occasione per effettuare un test ride e valutare le offerte disponibili che Suzuki offre ai suoi Clienti. Questa settimana le tappe ...

Moto – Suzuki - continuano le prove del DemoRide Tour : Anche per questo weekend un appuntamento fitto di impegni per il DemoRide Tour di Suzuki Castello di Brianza (LC), Genova e Massa le tappe del 26 maggio, per il 27 Montano Lucino (CO), Saluzzo (CN) e Arcola (SP). Il Suzuki DemoRide Tour continua il suo percorso lungo la penisola offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di provare la gamma Suzuki; un’occasione per effettuare un test ride e valutare l’acquisto di una nuova Suzuki. Questa ...