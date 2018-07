Decreto dignità più leggero | senza i voucher

Governo - il Decreto dignità in dirittura d'arrivo. Ma perde pezzi : ... "Teniamo ben presente che quello che è l'atteggiamento dell'Italia ai tavoli europei sull'immigrazione è solo l'antipasto di quello che sarà l'atteggiamento ai tavoli europei sull'economia". ...

Di Maio definisce 'leggende' il nodo coperture al Decreto dignità ma indirettamente il sottosegretario Barra Caracciolo lo smentisce : 'È importantissimo capire che la politica del governo è controllata dal Mef e dalla PCM e tutto il resto ne è strettamente condizionato', twitta il sottosegretario

Luigi Di Maio definisce "leggende" il nodo coperture al Decreto dignità ma indirettamente il sottosegretario Barra Caracciolo lo smentisce : Luigi Di Maio non ha dubbi: le coperture al decreto dignità ci sono. "Tutte leggende metropolitane" quelle sull'assenza delle coperture che "stanno pubblicizzando il decreto": è solo una questione di bollinature, ma dal punto di vista sia politico, sia tecnico, è un decreto pronto", ha rassicurato il ministro del Lavoro intervenendo a Milano al Festival del Lavoro.Il sottosegretario all'Economia, Luciano Barra Caracciolo, ...

La Cgia promuove il Decreto dignità : "Per le imprese oltre un miliardo di risparmi" : In vista dell'approvazione del 'decreto dignità' che, secondo indiscrezioni, dovrebbe avvenire all'inizio della prossima settimana, l'Ufficio studi della Cgia ha stimato in poco più di 1 miliardo di...

Decreto dignità - Di Maio : “Non ci saranno tetti a somministrazione e ritorno dei voucher. Decida il Parlamento” : “Tutte leggende metropolitane” quelle sull’assenza delle coperture per il Decreto dignità, il provvedimento annunciato dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio la cui approvazione è slittata di alcuni giorni perché, come spiegato dallo stesso leader M5s, mancano “alcune bollinature“. Rispetto alla bozza circolata alcuni giorni fa, però, il testo sta perdendo pezzi: Di Maio, intervenendo dal palco del Festival del ...

Calderone : "Festival Lavoro chiuso tra conti pubblici e Decreto dignità" : Milano, 30 giu. , Labitalia, - decreto dignità, migranti, conti pubblici, sicurezza sul Lavoro. Sono solo alcuni degli argomenti affrontati dal Festival del Lavoro, organizzato a Milano dal Consiglio ...

Il Decreto dignità perde pezzi : dopo rider e spesometro fuori i contratti di somministrazione : Il ministro: «Così come i voucher, il tema della somministrazione è rinviato al dibattito in Parlamento». Ma assicura che il decreto «è pronto» e che quelle sono sull’assenza di copertura sono «leggende metropolitane»...

"Coperture ci sono" - Di Maio blinda il Decreto dignità : La cosiddetta 'quota 100', spiega Di Maio, è "nel nostro programma di governo e la dobbiamo fare per permettere ai giovani di entrare sempre più nel mondo del lavoro e per dare la possibilità a chi ...

Decreto dignità - riecco i voucher. Si parte dall'agricoltura : Centinaio: necessari al settore. In cantiere nel pacchetto lavoro la stretta sui contratti a termine

"Problema di coperture? Tutte leggende". Di Maio difende il suo Decreto dignità : "Il testo è pronto" : "Tutte leggende metropolitane" quelle sull'assenza delle coperture che "stanno pubblicizzando il decreto: è "solo una questione di bollinature, ma dal punto di vista sia politico, sia tecnico, è un decreto pronto". Al Festival del Lavoro di Milano, Luigi Di Maio respinge le critiche sullo slittamento del decreto dignità e rivendica: "Vedo - ha sottolineato - che c'è tanta preoccupazione da parte di certi concessionari ...