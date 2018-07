Decretati i vincitori del X° Concorso di Poesia “Giugno di San Vigilio”

aldiladelcinema

(Di domenica 1 luglio 2018) “L’Associazione Culturale Sperimentiamo arte, musica, teatro”, come di consueto ha tenuto la cerimonia di premiazione del X°Nazionale didi San, aperto sia agli studenti che agli adulti di ogni età e di tutta Italia. A ricevere i primi premi quest’anno sono stati: per la scuola primaria Davide Di Paolo con “Le Foglie”; per la scuola secondaria di I° Grado Sofia Siccardi con “Conosco la speranza”; per la scuola secondaria di II° grado Ginevra Vella con “Come vetro appannato”; tra gli adulti, invece, a ricevere il primo premio è stato Pietro Catalano con “L’aria Blu”. Come ogni anno è stato assegnato anche il Premio Speciale “Cristiana Cafini” riservato al vincitore assoluto delche quest’anno è stato conferito a Michele Facchi per la suadal titolo “Carta”. Tra i vari ospiti della premiazione, anche il Monsignor Ludovico Maule, ...