Dalla Francia | ' Il Tour de France esclude Froome'

Fiorentina - le nuove idee per la porta arrivano Dalla Francia : Fiorentina alle prese con la ‘solita’ ricerca del portiere che dovrà sostituire Sportiello, destinato a finire alla Sampdoria La Fiorentina è sempre alla ricerca di un portiere. La pista Gabriel del Milan non convince e Corvino sembra dunque essere alla ricerca di nuovi profili. Secndo quanto rivelato dal Corriere dello sport, ci sarebbero due nuovi nomi nel mirino viola, si tratta di Alban Lafont del Tolosa e Benoit Costil del ...

Hamilton espugna il… Castellet - pole position pazzesca del britannico nel Gp di Francia : Vettel fuori Dalla prima fila : Lewis Hamilton conquista la pole position del Gp di Francia , dietro di lui si piazzano Valtteri Bottas e Sebastian Vettel . Splendido ottavo posto per Leclerc Dimenticata l’anonima gara di Montreal, Lewis Hamilton torna a spingere grazie al motore nuovo e conquista una super pole position nel Gp di Francia , la settantacinquesima in carriera. Photo4 / LaPresse Prestazione pazzesca del pilota britannico che ferma il crono su un super ...

F1 - Gp Francia : ultime libere condizionate Dalla pioggia - miglior tempo per Bottas : LE CASTELLET - pioggia assoluta protagonista nella terza e ultima sessione di libere del Gran Premio di Francia . Solo pochi minuti effettivi a disposizione dei piloti, alcuni dei quali non sono ...

Di Maio contro Macron : "Ipocrita!"/ Dalla Francia era partito l'attacco : "Populisti in Europa come la lebbra" : Di Maio contro Macron: "Ipocrita! Così ci offende". Attacco era partito Dalla Francia: "Populisti in Europa come la lebbra". Ultime notizie.