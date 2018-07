Da qui non ve ne andate | schiaffi al personale del 118

Gay Pride - sottosegretario Spadafora (M5s) a Pompei : “qui per sostegno mio e del governo. Non si tornerà indietro” : Nel giorno in cui in tutto il mondo si celebra il Gay Pride, da Pompei arriva una rassicurazione per il mondo Lgtb. “Sono qui per testimoniare il mio sostegno e quello del governo. So che in una parte del Governo non c’è la stessa sensibilità ma l’Italia non tornerà indietro, non si perderanno i diritti conquistati” dice il sottosegretario alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora (M5s), che partecipa al Pompei Pride. “Nel ...

MotoGp Olanda - Marquez : «Bene il passo ma qui non è facile» : ASSEN - 'Qui non è mai facile si fa sempre fatica, ma ho fatto un bel giro da solo'. Marquez è soddisfatto ma non troppo, nonostante la pole position. 'Non voleva spingere nessuno alla fine ma direi ...

Un inquietante brevetto di Facebook (che però non verrà sviluppato) : No, Facebook non ci spierà. O almeno non lo farà attivando a tradimento il microfono dello smartphone. In questi giorni è venuta fuori la notizia di un brevetto depositato da Menlo Park: quando un utente guarda qualcosa online o è davanti al televisore, questa nuova tecnologia attiverebbe il telefono per fare registrazioni ambientali e inviarle a Facebook per scopi pubblicitari. Il brevetto esiste? Sì: ...

“Da Zurigo a Roma per fare ricerca. qui non manca la cultura del lavoro - ma le aziende. E avete tanti cervelli” : Sincerità e calore umano, ma anche sfrontatezza, spesso possono fare la differenza in un ambiente di lavoro. La pensa così Dominik Schlegel, 26 anni, nato a Glarus – alle porte di Zurigo – ma innamorato di Roma, dove progetta software per la mobilità. “In Italia non manca la cultura del lavoro o l’immaginazione per crearlo, mancano le aziende e il contesto in cui praticarlo: e questo è un peccato”. Lavorando ogni giorno allo sviluppo ...

MAFIA - OMICIDIO AGOSTINO : PERquiSITA CASA DI BRUNO CONTRADA/ Si cercano documenti importanti : "non è indagato" : MAFIA, OMICIDIO AGOSTINO: PERQUISITA su disposizione della procura di Palermo la CASA dell'ex numero due del Sisde BRUNO CONTRADA. Per il suo legale si tratta di una persecuzione.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:51:00 GMT)

Mafia : perquisizione a casa Contrada per delitto Agostino - il legale 'non è indagato' : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Si è conclusa da poco la perquisizione, disposta dalla procura generale di Palermo, a casa dell'ex numero due del Sisde Bruno Contrada nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio dell'agente Nino Agostino, avocata dalla procura. Gli investigatori hanno sequestrato due alb

Mafia : perquisizione a casa Contrada per delitto Agostino - il legale ‘non è indagato’ : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) – Si è conclusa da poco la perquisizione, disposta dalla procura generale di Palermo, a casa dell’ex numero due del Sisde Bruno Contrada nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio dell’agente Nino Agostino, avocata dalla procura. Gli investigatori hanno sequestrato due album di foto del periodo in cui Contrada era capo della Mobile di Palermo, alcune carte processuali relative al ...

Mafia : perquisizione a casa Contrada per delitto Agostino - il legale ‘non è indagato’ : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) – Si è conclusa da poco la perquisizione, disposta dalla procura generale di Palermo, a casa dell’ex numero due del Sisde Bruno Contrada nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio dell’agente Nino Agostino, avocata dalla procura. Gli investigatori hanno sequestrato due album di foto del periodo in cui Contrada era capo della Mobile di Palermo, alcune carte processuali relative ...

L'Inter non si ferma più : si tratta l'acquisto di Politano : L'Inter è sicuramente una delle squadre più attive in questa sessione di Calciomercato. Suning, infatti, vuole accontentare le richieste del tecnico, Luciano Spalletti, e rinforzare la rosa a sua disposizione in vista del ritorno in Champions League dopo ben sette anni di assenza. Un grande segnale è stato dato dall'acquisto [VIDEO] di Radja Nainggolan, che il tecnico di Certaldo aveva a lungo richiesto anche lo scorso anno. Il Ninja ha firmato ...

Elisa Isoardi - domanda indiscreta ai palinsesti Rai. La risposta stizzita : 'Non siamo qui per parlare di questo' : 'Parliamo di televisione o di migranti?': questa domanda ha rischiato di mandare su tutte le furie Elisa Isoardi, conduttrice Rai e compagna di Matteo Salvini, a margine della presentazione dei ...

Elisa Isoardi - domanda indiscreta ai palinsesti Rai. La risposta stizzita : «Non siamo qui per parlare di questo» : 'Parliamo di televisione o di migranti ?': questa domanda ha rischiato di mandare su tutte le furie Elisa Isoardi , conduttrice Rai e compagna di Matteo Salvini , a margine della presentazione dei ...

Google Home - mini - e Chromecast non funzionano? Tranquilli - abbiamo la soluzione : Si tratta di un problema comune che ha colpito diversi utenti in tutto il mondo, me compresa. Ho provato ad attivare il mio Google Home mini per essere aggiornata sulle notizie del giorno e mi ha ...

Abolizione dei vitalizi - M5S : ‘Non un diritto acquisito - ma un privilegio rubato’ : Il presidente della Camera in quota M5S, Roberto Fico, ha illustrato il contenuto del testo della delibera che ha lo scopo di tagliare i vitalizi [VIDEO]percepiti dagli ex deputati. Il voto finale, come riporta l’Ansa, avverra' nella settimana che va dal 9 al 13 luglio, mentre il nuovo sistema di calcolo delle pensioni dei parlamentari di Montecitorio dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1 novembre. Esultano ovviamente i vertici ...

Libia - Medici Senza Frontiere : «Nessuno dica che qui la tortura non esiste» : «tortura in Libia? Solo retorica». In un mondo ideale, verrebbe quasi voglia di credere alle parole pronunciate dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, al termine della sua prima visita in Libia. A Tripoli ha incontrato il ministro Abdulsalam Ashou con l’intenzione di proporre degli hotspot per migranti a sud del Paese. È andata male: l’idea, come prevedibile, è stata categoricamente rifiutata. Nelle poche ore ...