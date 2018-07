Da Pontida Salvini risponde per le rime a Fico | I porti sono e resteranno

Salvini - bagno di folla a Pontida. E sui migranti tiene la linea dura : I porti sono e resteranno chiusi : Teleborsa, - Matteo Salvini arriva a Pontida per il tradizionale raduno della Lega alle 10,30 e, ad accogliere l'uomo del momento, un vero e proprio bagno di folla. "Matteo!" "Matteo!". "Sei un amore!"...

Lega - le voci da Pontida : “Ong? Non ci servono prove”. Su M5s : “Sono come noi”. Ma c’è chi spera che Salvini rompa : “Quelli del M5s? Pensano le stesse cose che pensiamo noi”. Elettori e militanti della Lega, a Pontida per il raduno nazionale, si aggrappano alla parte “verde” del governo sostenuto da Carroccio e pentastellati, e cioè al loro leader Matteo Salvini. “Sta facendo cose normali, sul fronte immigrazione, che andavano fatte prima. Un nulla di fatto dal vertice europeo? Non siamo preoccupati, prima o poi il regolamento di ...

