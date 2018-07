Da Pontida Salvini risponde per le rime a Fico | I porti sono e resteranno

Salvini a Pontida lancia la "Lega delle leghe" : «Governeremo per i prossimi 30 anni» : dal nostro inviato Pontida Prima un partito padano, poi nazionale e adesso la «super Lega». Matteo Salvini, forte di un consenso che veleggia oltre il 30%, ragiona in grande e dal palco...

Salvini da Pontida lancia la super Lega : “Libereremo i popoli europei dalle élite” : Che strana Pontida. La Lega di governo sembra ancora quella di lotta, anche perché sulla tenuta del Conte I nessuno sembra avere troppa fiducia. Matteo Salvini parla come se fosse ancora sotto elezioni, invece di averle abbondantemente vinte. È anche la prima Pontida a memoria di leghista senza Umberto Bossi e Roberto Maroni, ormai archiviati entra...

A PONTIDA, Salvini ha unito temi di destra e di sinistra. Ma il progetto di una Lega delle Leghe rischia di andare a sbattere, ecco perché.

Salvini da Pontida : "Cambieremo l'Europa : siamo pronti a governare per 30 anni" | Video : Il leader della Lega sale sul palco e lancia la sfida all'Europa, confermando gli impegni contro i migranti e per la cancellazione della legge Fornero. "pronti a ignorare i limiti di Bruxelles. Gay? Ok diritti ma l'utero in affitto mi fa schifo". Sulla chiusura dei porti lo scontro si sposta con Toninelli.

