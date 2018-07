Da invisibile a bomber Lo «spagnolo» Cheryshev spaventa le Furie rosse

ilgiornale

(Di domenica 1 luglio 2018) Unoper tentare l'impresa contro la Spagna. Perché l'ottavo di finale di oggi sarà un vero e proprio derby per Denis, miglior marcatore della Russia al Mondiale (3 gol), calcisticamente cresciuto nella penisola iberica, dove risiede dall'età di cinque anni. Si trasferì per il seguire il padre Dmitri, messo sotto contratto dallo Sporting Gijon. Non se ne è più andato e, una volta intrapresa la carriera professionista, ha sempre giocato nella Liga: Real Madrid, Siviglia, Valencia, Villarreal. I tifosi russi non se lo sono mai filato granché, vuoi per una certa propensione agli infortuni che gli ha fatto perdere glia appuntamenti importanti (Fabio Capello lo incluse nei pre-convocati per Brasile 2014, ma finì ko prima dell'inizio del torneo, e lo stesso avvenne per Euro 2016), vuoi la lontananza non solo geografica, ma anche mentale, dal proprio paese di origine. Lo ...