Da Brad Pitt a Julianne Moore | ecco le star da Oscar che hanno debuttato nelle soap opera

Once Upon a Time in Hollywood : la prima foto ufficiale di Leonardo Di Caprio e Brad Pitt : I protagonisti di "Once Upon a Time in Hollywood" , film che dal titolo sembra essere un chiaro omaggio al cinema di Sergio Leone, saranno un attore televisivo , che cerca di farsi spazio nel mondo del cinema, e il suo stuntman. I due personaggi saranno interpretati rispettivamente da Leonardo di Caprio e Brad Pitt. Sullo sfondo la tragedia di Bel Air con Margot Robbie nel ruolo di ...

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme sul set del film di Quentin Tarantino. È la prima volta che recitano insieme : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per la prima volta insieme sullo stesso set: ecco la foto che, apparsa sul profilo Instagram del secondo, ha mandato in visibilio i fan. I due, infatti, stanno girando Once Upon a Time in Hollywood, il prossimo film di Quentin Tarantino.Nella pellicola, DiCaprio interpreterà Rick Dalton, ex star di film western, mentre Brad Pitt vestirà i panni della controfigura di Dalton, Cliff Booth. Ambientato nel ...

OCEAN THIRTEEN/ Su Rete 4 il film con George Clooney e Brad Pitt (oggi - 20 giugno 2018) : OCEAN THIRTEEN, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 20 giugno 2018. Nel cast: George Clooney, Brad Pitt e Andy Garcia, alla regia Steven Soderbergh. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:24:00 GMT)

Perché Maddox può scegliere di non vedere Brad Pitt? : A quasi due anni dall’annuncio di divorzio, Angelina Jolie e Brad Pitt non hanno ancora trovato l’equilibrio. Almeno per quel che riguarda il tema definito da entrambi il più importante: la custodia dei figli. Che nel loro caso sono sei: Maddox, 16 anni, Pax, 14 anni, Zahara, 13 anni, Shiloh, 12, e i gemelli Vivienne e Knox, di 9 anni. Dal settembre 2016, la piccola tribù vive con la mamma – in questi ultimi mesi a Londra dove ...

Di Caprio - Brad Pitt e Al Pacino - tutti insieme per il nuovo film di Tarantino. Spunta anche Luke Perry star di Beverly Hills 90210 : Il prossimo film di Quentin Tarantino, avrà un cast all star. Stavolta più che mai. Si chiama Once Upon a Time in Hollywood, titolo che sottolinea ancora una volta, l'amore verso il cinema italiano e ...

