Da Alvaro Soler a Baby K | ecco i tormentoni dell' estate 2018

Valmontone Outlet Summer Festival : Noemi - Giusy Ferreri - Alvaro Soler... : " Grazie a un'attenta programmazione di spettacoli e momenti di intrattenimento anche nel corso dell'anno Valmontone Outlet sta sempre più diventando un punto di riferimento per un pubblico ...

Alvaro Soler con La Cintura all'Arena di Verona - tormentone dell'estate 2018 prima dell'album di inediti - video - : Cantante dei record, a soli 26 anni Alvaro Soler ha collezionato più di 30 dischi d'oro e di platino in tutto il mondo . I suoi maggiori successi, El mismo sol e Sofia , in Italia sono certificati ...

Alvaro Soler con La Cintura all’Arena di Verona - tormentone dell’estate 2018 prima dell’album di inediti (video) : L'esibizione di Alvaro Soler con La Cintura all'Arena di Verona: il cantante spagnolo ha preso parte al secondo appuntamento con la musica dei Wind Music Awards 2018, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Il ritmo dell'estate 2018 impazza con La Cintura di Alvaro Soler (qui video, testo e traduzione del singolo) che, dopo il successo di Yo Contigo Tù Conmigo dello scorso anno, si ripropone come tormentone estivo. Accompagnata anche da ...

Ospiti e scaletta dei Wind Music Awards 2018 il 12 giugno su Rai1 dall’Arena di Verona con Alvaro Soler - Il Volo e molti altri : I Wind Music Awards il 12 giorno sono su Rai1 dall'Arena di Verona. La seconda serata della manifestazione Musicale sponsorizzata da Wind va in onda questa sera ma è stata registrata all'Arena di Verona lo scorso 5 giugno. Il secondo ed ultimo appuntamento - prima del best of con Federico Russo e Marica Pelegrinelli atteso tra due settimane sullo stesso canale - vede sul palco la presenza di alcuni degli artisti più seguiti del ...

Balla pure Maria De Filippi. Il miracolo di Alvaro Soler - e Simona Ventura - : Chi la segue da anni parla di 'evento storico'. Alla semifinale di Amici 17 anche la conduttrice Maria De Filippi è scesa in pista e si è scatenata in un ballo mai visto con Simona Ventura. A ...

Amici 17 – Il Serale – Nona puntata - semifinale - del 3 giugno 2018 – Ospiti Beppe Fiorello - Gianna Nannini - Fiorella Mannoia - Alvaro Soler - Fabrizio Moro. : Amici 17 – Il Serale nella collocazione straordinaria della domenica, propone questa sera la Nona puntata, la semifinale del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Un’edizione strana questa, con un nuovo meccanismo che però dopo solo poche puntate è stato stravolto per esigenze di programma e anche di ascolti. Amici | Il Serale […] L'articolo Amici 17 – Il Serale – Nona puntata, semifinale, del 3 giugno 2018 – ...

Il ritmo dell’estate con Alvaro Soler in duetto con Emma tra El mismo Sol e Sofia (video) : Alvaro in duetto con Emma anticipa l'estate con i brani della sua carriera, quelli dedicati alla bella stagione che sta per arrivare. L'energia dell'artista spagnolo ha immediatamente riempito lo studio, con colori e musica che hanno trainato il duetto con la Muscat. Qualcosa di molto diverso, quindi, per Emma, abituata a cantare brani più adatti alla sua vocalità e che la mettessero in luce le sue doti già emerse durante la fase del ...

Amici 17 semifinale anticipazioni : ospiti Gianna Nannini - Alvaro Soler e Fabrizio Moro : Amici 17 semifinale anticipazioni. Torna la fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi in onda in diretta su Canale 5 domenica 3 giugno 2018. Ecco di seguito tutte le anticipazioni sulla penultima puntata del serale di Amici 17 e chi saranno gli ospiti presenti. SCOPRI TUTTO SU #Amici17 Amici 17 semifinale anticipazioni: gli allievi in gara Vedremo sfidarsi nell’ottavo e ultimo appuntamento con il serale di Amici 17 ...

Amici 17 - semifinale tutti contro tutti. Ospiti : Beppe Fiorello - Gianna Nannini - Alvaro Soler - Fabrizio Moro e Fiorella Mannoia : Beppe Fiorello, Alvaro Soler, Gianna Nannini, Fabrizio Moro e Fiorella Mannoia sono i super Ospiti della semifinale di Amici 17 che vedremo domenica 3 giugno . Il talent di Maria De Filippi cambia ...