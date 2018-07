Cultura e Turismo | bando Hangar Point | Tra i vincitori anche Storie di Piazza

Festa della Musica - Bocchetti - Assaeroporti - : Musica cruciale per Cultura e turismo : Teleborsa, - Gli aeroporti italiani, ENAC ed il settore del trasporto aereo accolgono con molto entusiasmo la Festa della Musica 2018 che si terrà il 21 giugno . "Un inno alla gioia" per celebrare l'...

Via della Transumanza Anzio-Jenne : Cultura - storia - tradizioni e turismo in un progetto di grande valore : L’Amministrazione di Anzio, quella di Nettuno, quella dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruni, sono alcuni dei partecipanti, dell’incontro svoltosi domenica scorsa nel Comune di Jenne, per discutere del progetto “Via della Transumanza Anzio – Jenne“, l’iniziativa per istituzionalizzare un percorso che ha una tradizione lunghissima, che non può essere persa. Il protocollo prevede di valorizzare il percorso che un ...

VICENZA Cinque anni di Cultura e turismo : il bilancio : ... all'insegna di un'apertura al mondo che negli anni recenti non aveva mai conosciuto tanto fervore: Emma Dante, che ha firmato il Ciclo di Spettacoli Classici 2014 e 2015; i registi Peter Greenaway e ...

Chi è Alberto Bonisoli - il nuovo Ministro dei Beni e delle attività Culturali e del turismo : Alberto Bonisoli è direttore della Naba, la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Classe 1961, mantovano, già indicato dal leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio come Ministro dei Beni culturali nella squadra dei ministri targata M5S presentata prima delle elezioni, Bonisoli è esperto di Education Management e di design e sviluppo di progetti internazionali. E’ stato consulente di istituzioni pubbliche, nazionali e ...

Alberto Bonisoli - chi è il nuovo ministro di Beni Culturali e turismo - : Design, moda e formazione. Sono le competenze del padano Bonisoli, indicato dal premier Giuseppe Conte per la guida del ministero di Beni culturali e turismo

Trenitalia amplia network e orari per l'estate 2018. Offerta ritagliata su famiglie - Cultura e turismo : turismo cruciale per l'economia Italiana Presentando il nuovo servizio per l'estate 2018, il numero uno di Trenitalia, Orazio Iacono , ha sottolineato "il turismo è il volano principale del Paese, ...

TV - Rai3 : EstOvest” - dal turismo in Albania al festival della Cultura mitteleuropea in Friuli : L’aumento dei camion provenienti dall’est Europa sulle nostre strade ha messo in ginocchio l’autotrasporto italiano. “EstOvest“, la rubrica della Tgr sull’Europa centrale, orientale e balcanica, in onda domenica alle 11.05 su Rai3, apre la puntata con le speranze dei camionisti italiani, che chiedono maggiori tutele per l’intero settore. In Albania è in forte crescita il numero dei turisti, che ...