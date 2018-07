Croazia-Danimarca | Mondiali 2018 | 4-3 d c r Ivan Rakitic realizza il penalty decisivo

Croazia ai quarti grazie ai rigori. Adesso c’è la Russia. Danimarca tosta ma eliminata : Si è risolto con la lotteria dei rigori anche il secondo ottavo di finale di oggi ai Mondiali. La Croazia batte la Danimarca 4-3 e sarà l’avversario della Russia ai quarti di finale, sabato prossimo. La gara si era conclusa sull’1-1 dopo 120’. Avvio incandescente con la Danimarca subito in vantaggio al 1’ con Jorgensen e Croazia che risponde tre mi...

Un super Schmeichel non basta : Croazia ai quarti dopo i rigori - Danimarca fuori : Sarà Croazia-Russia uno dei quarti di finale del Mondiale 2018: la nazionale di Dalic si conferma come una delle più attendibili pretendenti al titolo iridato, ma per battere la Danimarca sono stati necessari i calci di rigore. In apertura il gol di Mathias Jorgensen, poi l'immediato pareggio di Mandzukic. Nei supplementari Schmeichel para un rigore a Modric, ma dal dischetto i croati vincono 4-3 e passano ai quarti.

La Croazia vola ai quarti dei Mondiali dopo rigori pazzeschi : decide un Subasic mostruoso - anche Schmeichel è incredibile ma non basta alla Danimarca [FOTO e TABELLONE] : 1/27 AFP/LaPresse ...

Mondiali Russia 2018 - rigori fatali a Spagna e Danimarca : passano Russia e Croazia : rigori fatali- Un Mondiale che continua a regalare continui colpi di scena. Dopo la doppia eliminazione targata Messi-CR7, oggi anche la Spagna ha ufficialmente detto addio al Mondiale per merito dei padroni di casa della Russia. 1-1 il finale nei tempi regolamentari, 5-4 in favore della Russia dopo la sequenza dei calci di rigore. La […] L'articolo Mondiali Russia 2018, rigori fatali a Spagna e Danimarca : passano Russia e Croazia ...

Mondiali Russia 2018 - tra Croazia e Danimarca domina la paura : in tanti “tremano” dal dischetto - Rakitic no! : Croazia e Danimarca hanno dato vita ad una gara bellissima per emozioni e pathos, decisa solo all’ultimo dei 10 calci di rigore da Rakitic Emozioni a non finire questa sera nell’incontro tra Croazia e Danimarca, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Due reti ad inizio gara, una per parte, poi equilibrio sino ai supplementari, quando il fenomeno Modric ha avuto dagli 11 metri l’occasione per ...

Risultati Mondiali 2018/ Ottavi di finale : Croazia ai rigori sulla Danimarca - sfiderà la Russia! : Risultati Mondiali 2018: due partite ai rigori per definire gli Ottavi di finale di domenica. La Spagna viene clamorosamente eliminata dalla Russia, la Croazia fa fuori la Danimarca(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:42:00 GMT)

DIRETTA/ Croazia-Danimarca Mondiali 2018 (risultato finale 4-3 dcr) : Subasic e Rakitic mandano Dalic ai quarti : DIRETTA Croazia Danimarca, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ottavi di finale ai Mondiali 2018: la nazionale balcanica parte favorita(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:41:00 GMT)

Diretta/ Croazia-Danimarca Mondiali 2018 (risultato live 1-1) : Schmeichel manda tutti ai rigori! : Diretta Croazia Danimarca, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ottavi di finale ai Mondiali 2018: la nazionale balcanica parte favorita(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:23:00 GMT)

Croazia-Danimarca 1-1 - ai supplementari : ANSA, - ROMA, 1 LUG - Croazia e Danimarca hanno chiuso sull'1-1 i tempi regolamentari dell'ottavo di finale dei Mondiali 2018 e vanno ai supplementari, così come era successo, per la prima volta in ...

DIRETTA/ Croazia-Danimarca Mondiali 2018 (risultato live 1-1) : squadre molto stanche e sulle gambe : DIRETTA Croazia Danimarca, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ottavi di finale ai Mondiali 2018: la nazionale balcanica parte favorita(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:05:00 GMT)

Infortunio Strinic / Problema muscolare per il terzino del Milan in Croazia-Danimarca : Infortunio Strinic, Problema muscolare per il terzino del Milan in Croazia-Danimarca. Entità ancora da valutare, ma il ko potrebbe rallentare la preparazione estiva in rossonero.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:04:00 GMT)

Croazia-Danimarca 1-1 - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Croazia-Danimarca, ottavi Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Diretta/ Croazia-Danimarca Mondiali 2018 (risultato live 1-1) streaming video e tv : tempi supplementari! : Diretta Croazia Danimarca, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ottavi di finale ai Mondiali 2018: la nazionale balcanica parte favorita(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 21:43:00 GMT)

DIRETTA/ Croazia-Danimarca Mondiali 2018 (risultato live 1-1) streaming video e tv : ancora parità : DIRETTA Croazia Danimarca, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ottavi di finale ai Mondiali 2018: la nazionale balcanica parte favorita(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 21:28:00 GMT)