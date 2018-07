Croazia-Danimarca 1-1 | Mondiali 2018 | risultato e cronaca in diretta live

Diretta/ Croazia-Danimarca Mondiali 2018 (risultato live 1-1) streaming video e tv : tempi supplementari! : Diretta Croazia Danimarca, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ottavi di finale ai Mondiali 2018: la nazionale balcanica parte favorita(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 21:43:00 GMT)

Croazia-Danimarca - delirio in campo e sugli spalti : il gol di Mandzukic [FOTO] : 1/27 AFP/LaPresse ...

Mondiali Russia 2018 – Croazia-Danimarca : lo spettacolo in tribuna [GALLERY] : Visi colorati, sciarpe e cori: nella gallery le foto più belle dei tifosi durante Croazia-Danimarca ai Mondiali di Russia 2018 Crozia-Danimarca è iniziata con due gol nei primi quattro minuti di gioco. Gli ottavi di finale, tra giocate da sogno ed eliminazioni sorprendenti, stanno regalando emozioni fortissime. In attesa di scoprire chi tra Croazia e Danimarca staccherà il pass per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, in tribuna ...

DIRETTA/ Croazia-Danimarca Mondiali 2018 (risultato live 1-1) streaming video e tv : squadre al riposo! : DIRETTA Croazia Danimarca, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ottavi di finale ai Mondiali 2018: la nazionale balcanica parte favorita. Croazia e Danimarca vanno al riposo sul punteggio di 1-1, il primo tempo termina in equilibrio con le due squadre che si sono annullate a vicenda dopo aver fatto fuoco e fiamme nelle fasi iniziali del match che mette in palio un posto per i quarti di ...

Croazia-Danimarca ore 20 Segui la diretta : Le formazioni sono ufficiali. Il CT croato Dalic, dopo l'ampio turnover nell'ultima sfida del girone contro l'Islanda, si affida ai suoi titolarissimi per conquistare l'accesso ai quarti di finale. ...

LIVE Pagelle Croazia-Danimarca - DIRETTA Mondiali 2018 : Modric contro Eriksen per centrare i quarti : Di seguito le Pagelle di Croazia-Danimarca, valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 Le Pagelle di Croazia-Danimarca CROAZIA Subasic Vrsaljko Strinic Lovren Vida Rakitic Modric Brozovic Perisic Mandzukic Rebic CT Dalic DANIMARCA Schmeichel Kjaer Knudsen Christensen Jorgensen Dalsgaard Delaney Eriksen Braithwaite Poulsen Cornelius CT Hareide Foto: Alexander Ishchenko / Shutterstock.com