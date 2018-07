Così l' Ue ha raggirato Conte su banche e Troika europea

ilgiornale

(Di domenica 1 luglio 2018) Roma - È servito a poco il tentativo last minute di cambiare il corso delle cose. I colleghi premier hanno fatto capire a Giuseppeche la loro pazienza era già oltre il limite per la vicenda migranti eil premier, all'ultima seduta del Consiglio Ue, ha dovuto approvare, di fatto a scatola chiusa, le conclusioni del summit sue salvataggio degli Stati in difficoltà. Conclusioni poco favorevoli all'Italia.Le ultime ore del Consiglio europeo sono state ricostruite da un reporter del Financial Times a Bruxelles e confermate da fonti europee. Al tavolo del vertice con i capi dei governi dell'Unionededicato ai temi economici,ha proposto delle mini modifiche al documento delle conclusioni. Un paio di parole da cancellare per prendere tempo o per rendere meno stringenti i vincoli che l'Ue, o meglio Francia e Germania, vogliono imporre allee ai governi ...