Così in Europa sorge un' alleanza per rivaleggiare con Amazon

Via al summit della discordia : Così l’Europa rischia tutto : L"ora X arriva al termine delle due settimane più convulse e minacciose per l"Unione europea. "La posta in gioco è molto alta e c"è poco tempo. Dobbiamo decidere chi può entrare in Europa" spiega Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo.L"appuntamento potrebbe rivelarsi "uno spartiacque" grazie al contributo dell"Italia, spiega tra il fiero e l"ottimista il primo ministro italiano Giuseppe Conte, al suo debutto. In realtà il rischio flop è ...

Da leader a problema dell'Europa Così deraglia la locomotiva tedesca Il Mondiale è il simbolo del declino : deraglia la locomotiva tedesca. La clamorosa eliminazione dai Mondiali di Russia 2018 della nazionale teutonica - un lontano ricordo dei panzer che si imposero quattro anni fa in Brasile - è l'emblema del declino dell'ex super-potenza europea Segui su affaritaliani.it

Ad un passo dal burrone - Angela Merkel mai Così sola in Germania ed Europa. Cancelliera rinnegata dai gemelli Csu - invisa agli alleati Ue e bocciata dai tedeschi : Sul ciglio del burrone, a un passo dal cadere giù. Angela Merkel vive in queste ore il punto più basso della sua carriera politica, dopo tredici anni in cui ha diretto con risolutezza la Germania e da lì l'Europa. E fa i conti con il fondato timore che il suo tempo sia scaduto o poco ci manca. Questione di giorni o settimane, mesi forse: la Cancelliera è al centro di un vortice di pressioni e attacchi senza ...

Super dazi su Levi's e moto Harley : Così l'Europa risponde a Trump : Bruxelles incassa il colpo delle nuove tariffe Usa su acciaio e alluminio e passa al contrattacco con delle tasse stellari sull'importazione di abbigliamento, moto, liquori e cosmetici. Ma il presidente americano non sembra mollare la presa, il prossimo obiettivo sono le automobili tedesche Trump "schiaffeggia" l'economia europea: scattano i dazi su acciaio e alluminio "

Papa : populisti creano psicosi - senza migranti Europa si svuota : Roma, 20 giu. , askanews, I populisti stanno 'creando una psicosi' sulla questione dell'immigrazione, mentre le società europee stanno affrontando un 'grande inverno demografico' e senza immigrazione ...

Aerei e cannoni : l'Europa si fa anche Così - parola di Macron e Merkel : Deve essere il segno dei tempi. Al bilaterale franco-tedesco di martedì 19 giugno al Castello di Meseberg, a qualche chilometro da Berlino, i due leader più europeisti rimasti in circolazione, il Presidente francese Macron (che ha appena ricevuto il Prix Charlemagne ad Aquisgrana) e la Cancelliera tedesca Merkel, hanno fatto fatica a raggiungere un minimo d'intesa su alcuni dossier strategici per l'avvenire dell'Unione - ...

Roberto Maroni - l'incoronazione di Salvini da Lucia Annunziata : 'Così cambia la storia dell'Europa' : Ospite a In mezz'ora di Lucia Annunziata su Raitre, Maroni ha spento sul nascere le speranze della direttrice dell' Huffingtonpost di far scoppiare una polemica nel mondo leghista. Maroni sostiene ...

Il futuro in mano a Usa - Cina e India Per l'Europa decideranno gli altri Così cambiano gli equilibri. Analisi : A livello mondiale, la principale novità sembra essere l’ingresso in scena di un grande primattore: la Cina. Il suo peso inevitabilmente cambierà tutte le statistiche mondiali. Dal punto di vista militare Segui su affaritaliani.it

Così Google sta sostenendo il giornalismo di qualità in Europa : Tre anni di Fondo per l’innovazione: la Google Digital News Initiative (oggi inclusa nella Google News Initiative) aggiorna il suo bilancio. Ha stanziato 150 milioni di euro per sostenere i progetti editoriali innovativi in Europa. E fino a ora ne ha spesi 94, finanziando 461 in 29 Paesi. Solo una piccolissima parte delle 4.800 candidature. La Digital News Initiative in Italia In Italia sono arrivati 7,8 milioni, grazie a 31 progetti. ...

Svegliatevi Merkel e Macron : l'Europa può essere ancora più vomitevole di Così : Se quelle di Salvini - la nomina di Paolo Savona al ministero dell'economia, la chiusura dei porti - fossero trappole per alzare il livello dello scontro, facendo leva sul sentimento patriottico per ...

Così il caso Aquarius aumenta le divisioni in Europa : La vicenda dell'Aquarius e dei 629 migranti in attesa di essere trasportati sulla terra ferma resta ostaggio di una partita politica che potrebbe vivere il suo momento cruciale al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno prossimi. Per quei giorni, i leader dei governi dell'Ue dovranno dare una risposta

Tech Data - l'IoT si fa in ecosistema - sul truck in giro per lEuropa : ... Intel, per gli aspetti di intelligenza distribuita e performance; AdvanTech con un tocco di soluzioni più legate al mondo industriale, Schneider Electric per la gestione di continuità dei sistemi e ...

G7 FLOP/ Dazi - mercati e Putin : Così Trump 'smonta' l'Europa - global - : Un G7 segnato dall'abbandono del tavolo da parte di Trump, si conclude con un documento sul commercio. Urge tornare alla politica e al realismo.

