tg24.sky

: Cos’è l’agenda rossa di Paolo Borsellino - SkyTG24 : Cos’è l’agenda rossa di Paolo Borsellino - eka_srl : Cos'è #SimulationDay?Il primo evento dedicato alla simulazione organizzato insieme con @ANSYS, pensato per imprese… - ValeryMell1 : RT @Gianfrancobasta: @matteoricci @andr900 @pdnetwork Abbiamo vinto, abbiamo perso. Bah ai #ballottaggi. Cos’è oggi, il PD? Chi lo guida?… -

(Di domenica 1 luglio 2018)diIl diario del giudice ucciso in via d'Amelio non è mai stato ritrovato. Se non fosse andato perso, secondo quanto detto dal figlio Manfredi, "le indagini sulla sua morte avrebbero certamente preso un'altra direzione" Parole chiave:agenda_strage_via_d'amelio