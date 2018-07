Cos’è la Lega delle Leghe che Salvini vuol lanciare prima delle europee : Una "Lega d'Europa" che riunisca tutte le "Leghe" del Vecchio continente, i "movimenti liberi e sovrani". Dopo aver sfidato il suo stesso partito lanciandolo oltre i confini del Nord Italia, l'obiettivo di Matteo Salvini è superare il livello nazionale e, in vista delle europee di fine maggio, battezzare una confederazione delle formazioni europee. "Non governeremo per cinque anni, si ...

Sergio Costa - il ministro sui beni frutto di delitti ambientali : “Sequestrarli come avviene per quelli legati a reati di mafia” : Sequestrare i beni frutto di reati ambientali, come avviene con quelli della mafia. È la proposta avanzata oggi dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, intervenuto nella trasmissione Fuori Tg, di Rai Tre. Colpire i redditi frutto di reati ambientali “è un obiettivo“, ha detto il ministro riferendosi alla legge del 2015 sui delitti ambientali: “Non basta punire ma bisogna prendere a chi ha commesso questi reati, con la stessa ...

Eurolega - l'OlympiaCos riparte da David Blatt : ROMA - Archiviata la parentesi quadriennale di coach Sfiaropoulos, che ha lasciato i biancorossi nei giorni scorsi, l'Olympiacos Pireo centra un clamoroso colpo per la panchina mettendo sotto ...

Relax per Renato Zero in Sardegna - assalto dell’Homo Stupidus Stupidus per la sacrilega prova Costume : Renato Zero in Sardegna per godersi qualche giorno di meritato Relax dopo le soddisfazioni di Zerovskij. L'artista ha raggiunto Porto Cervo per ricevere i benefici del mare e distendere i nervi dopo due anni ricchi di lavoro e di impegni, che stanno continuando a dare i loro frutti. Stando alle immagini che compaiono sul web e sui giornali, siamo felici di apprendere quanto Renato Zero sia in perfetta salute, ancora in grado di godersi delle ...

Marijuana - aumenta il rischio di schizofrenia/ Studio conferma legame tra cannabis e psiCosi : Esperti medici di malattie e disturbi mentali, dichiarano che chi fuma cannabis dall'età di 14 anni ha maggiori possibilità di sviluppare disturbi mentali psicotici(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:58:00 GMT)

"Si rafforza il governo, sia la Lega sia i 5 Stelle, visto che anche loro dove hanno corso hanno ottenuto un successo, come in Sardegna". Il ministro delle Politiche Agricole Gianmarco Centinaio, Lega, commenta con Affaritaliani.it

Lega - Fedriga : 'Ai ballottaggi dato clamoroso. Alleanza di centrodestra - ma Forza Italia deve capire una Cosa' : 'Un dato clamoroso, che supera aspettative già ottime'. Esulta il leghista Massimiliano Fedriga , neo governatore del Friuli Venezia Giulia . Questa volta ai ballottaggi il trionfo del centrodestra ...

Forza Italia e il fuggi fuggi verso la Lega - Giovanni Toti avverte Silvio Berlusconi : 'Così stiamo morendo' : 'Così Forza Italia rischia l'estinzione'. È Giovanni Toti a lanciare l'allarme verso Silvio Berlusconi , nel giorno dei ballottaggi alle Comunali e al termine di una settimana in cui molto si è detto ...

Scuola - Cosa cambia secondo la Lega : la road map di Pittoni : Ultime notizie 24/06 Scuola – cosa cambia nella Scuola dopo il rivoluzionario cambio ai vertici della governance di questo Paese? Questo è il principale interrogativo che tutto il personale della Scuola si chiede oramai da più di 20 giorni a questa parte. Dopo il rinnovo della governance istituzionale del comparto Scuola facciamo il punto della situazione. […] L'articolo Scuola, cosa cambia secondo la Lega: la road map di Pittoni ...

Pensioni d'oro - Cosa prevede il contratto M5S-Lega : E' stato uno dei cavalli di battaglia del Movimento Cinque Stelle e ora, dopo la virata sul tema dell'immigrazione , le Pensioni d'oro tornano al centro dell'agenda politica giallo-verde . "Quest'...

Vaccini : Scontro M5S vs Lega? Ecco Cosa succedere realmente : Salvini ritiene che 10 siano “inutili e talvolta dannosi”, i medici reagiscono, Di Maio prende le distanze ma è il… L'articolo Vaccini: Scontro M5S vs Lega? Ecco cosa succedere realmente proviene da Essere-Informati.it.

Palumbo : delegare manutenzione alloggi ai municipi da inCoscienti : Palumbo: municipi non hanno risorse né umane né economiche sufficienti a gestire un compito così complesso Roma – Di seguito le parole di Marco Palumbo, presidente della commissione capitolina Trasparenza. “E’ del tutto incosciente, da parte dell’amministrazione Raggi, delegare di punto in bianco ai municipi la manutenzione degli alloggi Erp. I municipi non hanno risorse né umane né economiche sufficienti a gestire un ...

Vaccini - Cosa prevede il contratto 5S-Lega : E' piuttosto fumoso il contratto di governo M5S-Lega sul capitolo Vaccini, oggi al centro di una nuova polemica dopo le parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini . Il documento su cui poggia l'...

Maurizio Costanzo fa nera Belen : “dichiarare quanto guadagna è poco elegante” : Un attacco bello e buono quello che Maurizio Costanzo ha riservato a Belen Rodriguez tra le righe della sua rubrica Tra Maurizio Costanzo e Belen Rodriguez i rapporti non sono mai stati distesi e tranquilli. Più volte il presentatore ha punzecchiato la showgirl dal palco del suo talk show e ciò non è passato inosservato alla bella argentina, che ha spesso replicato agli attacchi. Dopo le dichiarazioni di Belen sui suoi introiti (leggi qui), però ...