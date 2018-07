Cosa succede negli Stati Uniti questa settimana

“Salvini e i porti?”. Roberto Fico spiazza tutti : e ora Cosa succede nella maggioranza? Bordata del presidente della Camera e reazione ad alta tensione : La maggioranza è già in crisi? Un paio di dichiarazioni dei pezzi forti di Movimento 5 Stelle e Lega hanno agitato gli animi della politica italiana. Il presidente della Camera Roberto Fico, questa mattina in visita all’hotspot di Pozzallo ha detto: “Io i porti non li chiuderei”, in aperta dissonanza con il leader della Lega. Il numero uno di Montecitorio ha quindi aggiunto: “Dell’immigrazione si deve parlare ...

Joseph Stiglitz - dal Nobel l'ultima chiamata per l'Italia : 'Cosa vi succede se non uscite subito dall'euro' : ... Torquemada della moneta unica - di 'introdurre una moneta parallela' e 'usare una moneta elettronica sempre più semplice ed efficace' per evitare di morire straziati dall' economia Ue dominata dalla ...

Spread - Cosa succede se aumenta : gli effetti sulla vita reale : La partita dello Spread, in questi giorni in aumento a causa dell’incertezza politica [VIDEO], e il suo legame coi costi sulla vita di tutti i giorni, passa attraverso il modo in cui aziende e banche si finanziano per mandare avanti le rispettive ‘baracche’. L’equazione, per semplificare, è la seguente: più aumenta lo Spread, più c’è il rischio che gli istituti di credito si ‘rifacciano’ delle perdite sulle spalle dei proprio clienti gente ...

“Un mazzo così…”. Venier-D’Urso - lo scontro è già iniziato. Le parole di Mara spiazzano tutti. Cosa sta succedendo : Benedetta e Cristina Parodi ci hanno provato senza riuscirci. Così, dai vertici Rai, hanno richiamato lei: Mara Venier. Non c’è stato neppure bisogno di sedersi intorno ad un tavolo e discutere, la bionda signora della tv ha detto subito sì. Troppo forte il richiamo di mamma Rai dopo quattro anni passati a Mediaset. Troppo forte nonostante alla corta del Biscione Mara abbia vissuto una seconda giovinezza televisiva. «Sono stata combattuta perché ...

“Non smetto di dimagrire”. Laura Freddi - fan preoccupati : Cosa le succede : “Ho inseguito questa bimba per tanto tempo, anche perché ho conosciuto il mio compagno che avevo già 40 anni. Nessuno deve perdere la speranza, non voglio parlare con il senno di poi ma è così”. Pochi mesi fa Laura Freddi parlava così ai microfoni di Barbara D’Urso. Parole gonfie di gioia per la nuova vita arrivata anche se con tutti i sacrifici del caso. Vivere la gravidanza per la prima volta all’età di 45 anni non è di certo ...

F1 – Red Bull (quasi) favorita in Austria - ma Ricciardo parla anche del suo futuro : “ecco Cosa sta succedendo” : Daniel Ricciardo parla del suo futuro in F1 e commenta il prossimo appuntamento del campionato mondiale nella conferenza stampa del giovedì del Gp d’Austria Sul tracciato del Red Bull Ring si disputerà domenica primo luglio il nono round del campionato mondiale di Formula Uno. Ad appena una settimana dall’appuntamento francese, dominato da Lewis Hamilton, si ritorna in pista in Austria. Il weekend Austriaco parte con la ...

“Eroi!”. L’applauso degli italiani per questi bagnini : ecco Cosa hanno fatto. E succede tutto in una spiaggia italiana : I veri eroi dell’estate sono loro, i bagnini che ogni giorno rischiano anche la vita per salvare turisti e non dalle situazioni di pericolo. E loro, Cesare e Lorenzo (i ragazzi nella foto, ma ce ne sono altri quattro, al pronto soccorso per l’acqua ingerita durante il salvataggio), si sono comportati proprio da eroi perché, riporta Il Resto del Carlino, hanno messo in salvo due bambine di 7 e 8 anni che rischiavano di morire ...

Inghilterra-Belgio - Mondiali 2018 : perché arrivare secondi conviene? Cosa succede a pari punti? C’è il rischio del criterio fair-play : la situazione : Questa sera, alle ore 20.00, al Kaliningrad Stadium si decideranno le sorti del Gruppo G ai Mondiali 2018 con lo scontro diretto per la vetta tra Inghilterra e Belgio. Le due squadre si trovano in perfetta parità in classifica, infatti sono entrambe a sei punti, con la stessa differenza reti (+6) e il medesimo numero di gol fatti (8) e subiti (2). Nel caso che la partita odierna finisca con un pareggio, per decidere la prima classificata ...

Simulazioni marziane : che Cosa succede se qualcosa va storto? : rex non poteva estrarre la lingua Un raro caso di vaiolo bovino in Galles Tutte le foto della sonda Rosetta Home - SCIENZA - Scienze Simulazioni marziane: che cosa succede se qualcosa va storto? ...

Valentino Rossi - GP Olanda 2018 : “La vittoria di Assen? Bei ricordi. Qui sempre competitivi - non sai Cosa può succedere…” : L’ultimo successo della Yamaha nel Mondiale MotoGP risale a un anno fa quando Valentino Rossi riuscì a trionfare ad Assen con una delle sue proverbiali prestazioni. Il Dottore si impose con grande autorevolezza all’Università del motociclismo, uno dei suoi tracciati preferiti dove ha sempre fatto la differenza mettendo in pista tutta la sua classe. Alla vigilia del GP di Olanda 2018, il centauro di Tavullia si trova secondo in ...

Hawaii : mentre il vulcano Kilauea continua a ruggire - Cosa sta succedendo al Mauna Loa? : mentre le eruzioni del vulcano Kilauea proseguono senza sosta o segni di rallentamento, alle Hawaii c’è una cosa in meno di cui preoccuparsi: l’attività del vulcano Mauna Loa, infatti, si è placata. È quanto riferisce l’Osservatorio vulcanologico delle Hawaii, informando che il livello di allerta per il Mauna Loa, il vulcano attivo più grande del mondo, è stato abbassato a “normale” dopo aver raggiunto il livello giallo. L’Osservatorio ha ...

Cosa succede nel Pd dopo l'ultima batosta : Silente da giorni, lontano da taccuini e telecamere, Matteo Renzi è descritto, da chi ha modo di parlargli in queste ore, come irrequieto, "un leone in gabbia". L'ex segretario non ha il profilo di chi sa attendere che le ceneri del disastro si siano posate: scalpita, ha voglia di rimettersi subito in gioco. Altro che trasmissioni su Netflix. Il problema è che la strada per lui e per i ...

Mondiali 2018 - Cosa succede con Germania - Messico e Svezia a pari punti? Regolamento - scenari e classifica avulsa : In questo momento c'è il Messico a punteggio pieno con 6 punti che affronterà la Svezia, che è a quota 3, mentre la Germania campione del mondo, vittoriosa nell'ultimo incontro con gli scandinavi , a ...

Mondiali 2018 - Cosa succede con Germania - Messico e Svezia a pari punti? Regolamento - scenari e classifica avulsa : Siamo nelle ultime battute di questi Mondiali 2018 di calcio in Russia, relativamente alla fase a gironi e quanto potrebbe accadere nel gruppo F è decisamente interessante. In questo momento c’è il Messico a punteggio pieno con 6 punti che affronterà la Svezia, che è a quota 3, mentre la Germania campione del mondo, vittoriosa nell’ultimo incontro con gli scandinavi (a 3 punti), che affronta la Corea del Sud con ben poche chance, ...