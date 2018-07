Corte d' Assise di Caltanissetta | ' Su Borsellino il più grave depistaggio della storia'

Corte Assise Caltanissetta su uccisione Borsellino - gravissimo depistaggio di Stato : Teleborsa, - La strage di Via D'Amelio a Palermo fu condizionata da depistaggio di Stato. Uno dei più gravi mai avvenuti nella storia giudiziaria italiana. E' l'amara conclusione scritta dai giudici ...

La Corte d’assise di Caltanissetta ha depositato le motivazioni della sentenza sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio : Sabato la corte d’assise di Caltanissetta ha depositato 1.865 pagine di motivazioni per la sentenza del processo Borsellino quater, che si era concluso nell’aprile del 2017: quello sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, The post La corte d’assise di Caltanissetta ha depositato le motivazioni della sentenza sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio appeared first on Il Post.

Via D'Amelio - per la Corte d'assise fu tra i più gravi depistaggi della storia : I giudici della corte d"assise di Caltanissetta nel tardo pomeriggio di sabato hanno depositato le motivazioni della sentenza del processo Borsellino quater: 1.856 pagine che parlano "del più grande depistaggio della storia italiana", con elementi dello Stato" indussero il collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino a rendere false dichiarazioni sulla strage che uccise il procuratore aggiunto Paolo Borsellino e i poliziotti della scorta. ...

Strage di via D’Amelio - la Corte d’Assise : «Fu il più grave depistaggio della storia» : Le motivazioni della sentenza del processo Borsellino IV attestano «un proposito criminoso degli investigatori, che esercitarono in modo distorto i loro poteri»

Strage di via D’Amelio - Corte d’assise : “Fu il più grave depistaggio della storia” : «Le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino sono state al centro di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana». Nero su bianco, per la prima volta, i giudici di Caltanissetta scrivono del clamoroso depistaggio delle indagini sulla Strage di via D’Amelio costata la vita al giudice Paolo Borsellino. Nelle motivazioni della sentenza ...

Verona : intitolati giardini Corte Assise alla prima donna avvocato d'Italia : del 17 Luglio 1919, nota come legge Sacchi, abolì l'autorizzazione maritale e consentì alle donne di entrare nei pubblici uffici, tranne che in magistratura, in politica e in tutti i ruoli militari. ...

Inchiesta Mare-Monti - la Corte d'Assise assolve Luciano D'Alfonso e Carlo Toto : L'Aquila - La corte d'Appello dell'Aquila ha assolto per non aver commesso il fatto dai reati di truffa e falso il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, nell'ambito del processo Mare-Monti che si è svolto all'Aquila. D'Alfonso il 17 aprile 2017 aveva rinunciato alla prescrizione. Con lui è stato assolto con la stessa formula l'imprenditore Carlo Toto, patron dell'omonimo gruppo ...

Traini : Corte d'Assise dispone perizia psichiatrica : L'esame sulla capacità d'intendere e di volere di Luca Traini, autore della sparatoria contro i migranti a Macerata, verrà eseguito dal criminologo Massimo Picozzi - E' ripreso oggi il processo a ...