Corsa in montagna – Campionati Europei | storica tripletta azzurra nella gara senior | De

Corsa in montagna – Campionati Europei : sedici gli azzurri impegnati nella rassegna continentale : In occasione della rassegna continentale di Skopje, la squadra azzurra si presenterà con sedici atleti equamente suddivisi tra uomini e donne La squadra italiana si prepara ad affrontare, domenica 1° luglio, i Campionati Europei di Corsa in montagna a Skopje. nella capitale della Macedonia in gara 16 azzurri, 8 uomini e 8 donne, con 4 formazioni complete: seniores e under 20, in entrambi i settori. Il team maschile proverà a tornare in ...

Atletica – Campionati Mondiali di Corsa in montagna - Rambaldini bis mondiale : Nella rassegna iridata di lunghe distanze a Karpacz, in Polonia, il bresciano Rambaldini replica il successo del 2016. Rampazzo bronzo tra le donne come il team azzurro maschile L’Italia festeggia ancora una vittoria nei Campionati Mondiali di lunghe distanze di corsa in montagna. Per la seconda volta, dopo il successo di due anni fa, conquista il titolo Alessandro Rambaldini che arriva davanti a tutti sul traguardo di Karpacz, in Polonia, al ...

Montagna : escursionista infortunata socCorsa nel Vicentino : Si è infortunata ed è stata soccorsa dal Soccorso alpino di Schio (Vicenza) una escursionista di 52 anni, scivolata sul sentiero dei Girolimini sul Monte Summano. La donna stava scendendo con due amici verso la Chiesa dell’Angelo quando si era infortunata ed è stata raggiunta da una squadra a piedi. I soccorritori le hanno stabilizzato un piede, per una probabile frattura, l’hanno caricata in barella e trasportata a spalla per 10 ...

Valsesiano campione del mondo di Corsa in montagna

Corsa in montagna - Tavernaro e Pedroni vincono la Doppia W ultra 60 : Sono Michele Tavernaro e Cecilia Pedroni a griffare il primo albo d'oro della Doppia W ultra 60, l'ultra trail da 60 km che, con i suoi quasi 5000 metri di dislivello, si snoda a cavallo tra la ...