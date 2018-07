CONSIGLI NON RICHIESTI Siamo tutti uguali | il motto che non paga nel lavoro

Le conclusioni del CONSIGLIo europeo sui migranti - e non solo - . Il testo integrale : Il Consiglio europeo è determinato a proseguire e rafforzare questa politica per evitare un ritorno ai flussi incontrollati del 2015 e contenere ulteriormente la migrazione illegale su tutte le rotte ...

Le conclusioni del CONSIGLIo europeo sui migranti (e non solo). Il testo integrale : Quelle che seguono sono le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione di Bruxelles del 28 giugno 2018. Migrazione 1. Il Consiglio europeo ribadisce che il buon funzionamento della politica dell'UE presuppone un approccio globale alla migrazione che combini un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'UE, il rafforzamento dell'azione esterna e la dimensione interna, in linea con i nostri ...

Anonymous 'oscura' il sito del CONSIGLIo regionale della Toscana : Anonymous Italia torna a farsi viva con un'operazione di 'defacing': a farne le spese, in tarda mattinata, il sito del Consiglio regionale toscano sul quale, prima di finire offline, è comparsa la ...

Quello che non ho : il CONSIGLIo Ue fissa solo principi sui migranti - senza concretezza nè soldi : L'entusiasmo dell'intesa notturna è durato lo spazio di una notte, appunto. Già con l'inizio del secondo giorno di lavori qui al Consiglio europeo di Bruxelles emergono le prime spine dell'accordo a 28 sui migranti. Un guscio vuoto. Dal quale già si smarcano paesi come la Francia: eppure è stato Emmanuel Macron a lavorare fianco a fianco con Giuseppe Conte per raggiungere l'accordo. In sostanza: Parigi insiste a dire ...

CONSIGLIo Europeo - Conte esulta : "Non siamo più soli" : Aggiornamento ore 8:30 - La notte ha portato Consiglio: i 28 leader hanno trovato l’accordo sulle conclusioni del Consiglio dell’UE, come annunciato via Twitter dal presidente Tusk. Il vertice si è così concluso dopo 13 ore con l’’intesa anche sui migranti, esulta il premier Giuseppe Conte: “Da oggi l'Italia non è più sola. Da questo Consiglio Europeo esce un'Europa più responsabile e più solidale”, ha dichiarato il presidente del Consiglio ...

Il premier Giuseppe Conte blocca il voto del CONSIGLIo Europeo : “Senza la parte sui migranti non si va avanti” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte blocca il voto relativo alle conclusioni del Consiglio Europeo. "Senza la parte sui migranti, niente voto", ha diciarato Conte. Il presidente Juncker ha annullato la conferenza stampa prevista per questa sera e la situazione appare decisamente delicata. Qualora il superamento del regolamento di Dublino dovesse subire nuovi stop, l'area Schengen sarebbe a rischio.Continua a leggere

A Bruxelles il CONSIGLIo più difficile. Conte : "Sui migranti non accetteremo compromessi" : Altri temi all'ordine del giorno sicurezza e difesa, economia e finanza. I leader dell'Ue riuniti a Bruxelles si occuperanno inoltre di Brexit e della zona euro. Il summit inizia alle ore 14. Alle 15.

CONSIGLIo dei ministri - slitta il decreto dignità : non ci sono le coperture. Ma Di Maio : “Colpa della burocrazia” : Niente decreto dignità, almeno per questa settimana. Il primo provvedimento annunciato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio slitta alla prossima settimana: doveva essere approvato ieri in Consiglio dei ministri, ma non ci sarebbero le coperture per alcune misure previste dal testo. Secondo Di Maio, però, si tratta solo di un rinvio causato dagli adempimenti burocratici.Continua a leggere

CONSIGLIo Ue sui migranti - Conte : “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo : Angela Merkel si presenta col governo a pezzi : Il governo arriva a Bruxelles compatto e pronto a parlare “con una voce sola, ferma e risoluta”. Perché sui migranti “sono in gioco i valori dell’Europa unita“. Al Consiglio europeo che si apre oggi e si annuncia difficilissimo, l’obiettivo dichiarato da Giuseppe Conte e dal governo Lega-M5s è quello di sancire il superamento del regolamento di Dublino, definito dal presidente del Consiglio “inadeguato”. Ma la ...

Maturità - i 10 CONSIGLI per non fare scena muta agli esami : esami di maturità, tra tre prove scritte e orali da preparare, la vita dello studente è tutta un ripasso. Ma quali sono gli accorgimenti "tattici" e le tecniche di memoria per fare davvero la differenza nello studio? Lo svela in una Top 10 di consigli Matteo Salvo, International Master of Memory, detentore del Guinness World Record e autore del libro Studiare è un gioco da ragazzi (edito da Gribaudo IF - Idee editoriali ...

Veneto : in CONSIGLIo non passa proposta di un 'Inno del Veneto' (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nicola Finco (Lega Nord): “Dispiace che il tema dell’Inno sia stato visto come occasione per rinfocolare una diatriba in contrapposizione con i ‘nazionalisti’. La lega è diventata nazionale, ma mantiene una forte identità e valori radicati sul territorio, una ossatura for

Veneto : in CONSIGLIo non passa proposta di un 'Inno del Veneto' (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sergio Berlato (FdI-Mcr) ha ribadito che “A nome di Fratelli d’Italia, fin all’inizio ho sollevato le nostre perplessità sull’articolo 3 e contrarietà rispetto all’articolo 5. Ritengo che il lavoro d’Aula sia stato positivo. Pietro Dalla Libera (Veneto Civico) ha spiegato