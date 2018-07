Con il Corteo storico oggi ha inizio il Luglio Ingauno

Gay Pride Milano 2018 - al corteo-parata arcobaleno 250 mila persone Sala : «Valori di Condivisione sempre» : milano e la Pride Parade: un fiume di persone per il corteo-sfilata, circa 250 mila persone, tra musica e bandiere arcobaleno. L'appuntamento alle 15 in stazione Centrale, percorso fino a piazza ...

Milano Pride 2018 - nel corteo spunta la bambola gonfiabile Con la faccia di Salvini : spunta anche una bambola gonfiabile che raffigura Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dell'Interno al corteo 2018 per il Milano Pride. Attaccato al petto un cartello con la scritta Forza Nuova per contestare la vicinanza dimostrata dalla Lega in alcune circostanze nei...

Los Angeles - XXXTentacion : polizia respinge corteo in suo onore Con proiettili di gomma : XXXTentacion è deceduto lo scorso 18 Giugno in Florida, in seguito alle ferite riportate dopo essere stato colpito da alcuni proiettili, esplosi da distanza ravvicinata, mentre si trovava all'interno della sua autovettura, la notizia ha gettato nello sconforto milioni di supporter in tutto il mondo. Due giorni dopo la morte del giovane, circa un migliaio di persone si sono radunate a Los Angeles per ricordarlo e commemorarlo. Disordine durante ...

Torino - Appendino in corteo al Pride : “Siamo esempio per i diritti e Continueremo Con le trascrizioni dei matrimoni gay” : Immagini del Pride di Torino al quale ha partecipato anche il sindaco di Torino, Chiara Appendino del M5s. “Siamo un esempio sui temi che riguardano i diritti e continueremo con le trascrizioni” dei matrimoni gay, ha detto. L'articolo Torino, Appendino in corteo al Pride: “Siamo esempio per i diritti e continueremo con le trascrizioni dei matrimoni gay” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Torino - licenziata l'insegnante che augurò la morte ai poliziotti schierati durante il corteo Contro CasaPound : È stata licenziata Lavinia Flavia Cassaro, l'insegnante indagata dalla Procura di Torino per avere insultato, durante un corteo contro CasaPound, i poliziotti schierati. L'Ufficio Scolastico Regionale ...

Migranti - corteo a Napoli Contro Lega-M5S : Dopo il presidio, i manifestanti si sono diretti davanti la Prefettura e poi alla Stazione Marittima al grido di 'Tutto il mondo detesta Salvini', 'Assassini' e 'Apriamo i porti, mandiamo via Salvini'...

Napoli - migranti e antirazzisti in corteo Contro Lega-M5s : “Non si gioca Con la vita delle persone. Aprite i porti” : Vernice rossa sulle bandiere di Lega e Movimento 5 Stelle. Così a Napoli, migranti e comitati antirazzisti hanno manifestato il proprio dissenso verso i porti chiusi voluti dal governo Lega – M5s. “Queste sono bandiere insanguinate – afferma Viola Carofalo, di Potere al Popolo -. I cinque stelle e la Lega, continua riferendosi alla vicenda della nave Acquarius di Sos Méditeranée, hanno una responsabilità materiale di persone che sono ...

Soumaila Sacko - mille al corteo Contro il razzismo a Milano : bruciata la bandiera leghista : mille persone circa al corteo contro il razzismo, partito da via Palestro e conclusosi in Stazione Centrale, a Milano. Decine le associazioni che hanno partecipato alla manifestazione, fra cui Naga,...

SOUMAILA SACKO - CORTEO A MILANO/ Ultime notizie - mille persone Contro Salvini : bruciata bandiera della Lega : SOUMAILA SACKO, CORTEO a MILANO: circa mille persone hanno preso parte alla marcia contro il razzismo in onore del sindacalista dei braccianti ucciso in Calabria. Slogan contro Salvini(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 19:31:00 GMT)

Picchiò un carabiniere Con uno scudo durante un corteo : Condannato : Moustafa Elshennawi, il ragazzo egiziano appartenente al sindacato Si Cobas che il 10 febbraio scorso ha colpito più volte il brigadiere capo dell'Arma Luca Belvedere con lo scudo d'ordinanza